Не так много, как это подают: журналист объяснил численность российских войск

Россия долгое время стягивала войска к границе Украины, прикрываясь "учениями". Враг вторгся в Украину 24 февраля и, по данным Пентагона, ввел в действие 95% войск.

Путин нашел на войну с Украиной около 200 000 солдат

В СМИ гуляла информация, что численность войск России составляет 800 тысяч солдат. Но журналист Евгений Прокопишин утверждает, что на это число не стоит ориентироваться.

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Он заявил, что провел проверку данных и выяснил, что:

официально в армии оккупанта только 400 000 контрактников;

боевой состав всего 300 000 солдат;

менее 50 000 имеют боевой опыт.

Для сравнения Прокопишин привел данные об украинском войске, где перед войной было около 150 тысяч боевых солдат. Еще 200 тысяч – в оперативном резерве.

Сообщается, что все 350 тысяч украинских военных имеют боевой опыт.

Еще перед войной сообщалось, что Путин согнал к границам Украины 125–150 тысяч солдат. Журналист пишет, что президент РФ мобилизовал еще 50 тысяч солдат, которых принудили подписать контракт.

Таким образом, утверждает Прокопишин, в армии Путина 200 тысяч солдат. И только половина боеспособна. Другая часть должна играть роль массовки.

Путин проигрывает войну Украине

Журналист считает, что у Путина все пошло не по плану с первого дня. Враг не захватил ни одного крупного города Украины.

Прокопишин пишет, что оккупанты продвинулись только на Юге и немного возле Мариуполя. На Севере, как отмечает журналист, у России только формальный контроль над дорогами и несколькими селами.

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Враг пытается пройти из Крыма на Донбасс и с Севера в Киев.

"Но чем дальше россияне проходят, контролируя села, тем меньше у них сил для взятия больших городов", – пишет журналист. Он считает, что Путин намерен завершить войну.

В подтверждение своих слов он привел последние заявления диктатора, в которых говорит, что Россия уничтожила военные объекты и "нацистов". Именно так российская пропаганда прикрывает вторжение в Украину.

С уст Путина слетает, что Украине нужно садиться за стол переговоров. В России заявляют, что президент Владимир Зеленский имитирует переговоры.

Это может свидетельствовать о том, что Россия готовит информационное поле, чтобы заявить об "успешной операции". На самом же деле российские войска будут разгромлены в Украине, поэтому у нашей стороны будут лучшие стартовые позиции в переговорах.

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