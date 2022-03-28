Не только агрессоры, но и воры: Россия отказалась возвращать лизингодателям 400 самолетов

Россия приняла решение перевести в собственный реестр более половины самолетов, которые следовало вернуть лизингодателям. Все эти воздушные суда принадлежат иностранным государствам.

Уже 28 марта российские авиакомпании должны были вернуть владельцам 400 самолетов. Но в Москве почему-то решили, что могут оставить себе транспорт.

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Ворованные самолеты совершают внутренние рейсы

Большинство самолетов, которые так и не отдали, осуществляют внутренние перевозки по России. Однако в странах, где они зарегистрированы, приостановили действие сертификатов летной годности. Так что фактически летать эти воздушные суда не должны.

Я боюсь, что мы станем свидетелями величайшей кражи самолетов в истории коммерческой гражданской авиации,

– сказал доцент кафедры управления воздушным транспортом Сингапурского технологического института Владимир Белоткач.

Международные правила запрещают двойную регистрацию

Международные правила запрещают двойную регистрацию воздушных судов, однако Россия уже не в первый раз делает вид, что они для нее не существуют. В государстве-агрессоре приняли закон и перерегистрировали на себя половину самолетов.

В правительстве России сообщили, что из-за границы не вернутся 78 самолетов, которые арестованы из-за введенных санкций.

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Хотя самолеты застрахованы, вероятно, что лизингодателям придется судиться годами. При этом некоторые частные российские компании сообщили, что хотят вернуть самолеты, но вряд ли это понравится правительству.