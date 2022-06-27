Не только безработные: кого могу привлекать к общественно полезным работам во время войны
Источник:UBR
Во время военного положения официально зарегистрированных безработных украинцев могут привлекать к общественным работам, если они не успеют устроиться на новую работу в течение 30 дней после регистрации на бирже.
Под общественно полезными работами подразумевается разбор завалов, строительство защитных сооружений, ремонт, благоустройство и сельскохозяйственный труд. Как объяснял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, таким образом правительство фактически устраняет возможность отказываться от предложенной работы и получать деньги от государства.
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Что меняется для безработных, которые стоят на бирже
В мирное время нормальным предложением работы для человека, который был зарегистрирован на бирже, считался тот, который соответствует уровню образования квалификации и опыта. Во время военного положения на такое можно рассчитывать только в течение 30 дней после регистрации безработного.
По истечении этого срока предлагать могут работу, которая не соответствует этим характеристикам, в частности, научиться которой можно уже на рабочем месте. Кроме того, безработных могут привлекать к общественным работам по двум категориям – общественно полезным и общественным.
Общественно-полезный труд может быть недобровольным
Вовлечение в общественно-полезные работы в условиях военного положения регламентируется отдельным Постановлением. Такие работы могут выполняться для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил и правоохранительных органов, обеспечения деятельности критической инфраструктуры и функционирования национальной экономики.
Что самое важное – выполнение общественно полезных работ может быть недобровольным и выполняться в рамках трудовой повинности. Такой труд будет оплачиваться в размере минимальной зарплаты.
Трудовая повинность имеет полномочия вводить военное командование вместе с военными администрациями самостоятельно или с привлечением органов исполнительной власти и местного самоуправления,
– объяснил адвокат Леонид Горшенин.
Более того, согласно законодательству, к общественно-полезным работам могут привлекать не только безработных. Это может затронуть также:
- трудоустроенных граждан по договоренности с работодателем и сохранением места труда,
- студентов,
- самозанятых,
- занятых в личном сельском хозяйстве.
Важно то, что они не должны подлежать призыву на военную службу.
Общественные работы – только по собственному желанию
В отличие от общественно полезных, к общественным работам можно привлекать только на добровольных началах. Это может быть в интересах территориального общества как дополнительное стимулирование к труду и материальной поддержке безработных или частично занятых граждан.
В первую очередь к общественно-полезным и общественным работам будут привлекать все же безработных, для которых не нашлось соответствующей работы, а также работников, которые потеряли часть зарплаты.
В случае отказа
Если безработный дважды отказывается от выполнения общественных работ, он может упустить возможность получать выплаты по безработице и свой статус на бирже.
Если же уклониться от трудовой повинности, то есть общественно полезных работ, придется нести административную ответственность за нарушение законодательства. Речь идет о штрафе в размере до 5 100 гривен для граждан и 8 500 гривен для должностных лиц.
Кого не могут привлекать к общественным и общественно полезным работам
К обоим типам работ нельзя привлекать лиц, имеющих противопоказания по состоянию здоровья, а также:
- несовершеннолетних в возрасте до 15 лет включительно,
- женщин, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет,
- беременных, если выполнение работ может негативно отразиться на состоянии здоровья.
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