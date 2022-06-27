Під суспільно корисними роботами мається на увазі розбір завалів, будівництво захисних споруд, ремонт, благоустрій та сільськогосподарська праця. Як пояснював прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, таким чином уряд фактично усуває можливість відмовлятися від запропонованої роботи та отримувати гроші від держави.

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Що змінюється для безробітних, що стоять на біржі

За мирного часу нормальною пропозицією роботи для людини, яка була зареєстрована на біржі, вважалася та, яка відповідає рівню освіти кваліфікації та досвіду. Під час воєнного стану на таке можна розраховувати лише протягом 30 днів після реєстрації безробітного.

Після закінчення цього терміну пропонувати можуть роботу, яка не відповідає цим характеристикам, зокрема ту, навчитися якій можна вже на робочому місці. Крім того, безробітних можуть залучати до громадських робіт за двома категоріями – суспільно-корисними та суспільними.

Суспільно-корисна праця може бути недобровільною

Залучення до суспільно-корисних робіт в умовах воєнного стану регламентується окремою Постановою. Такі, такі роботи можуть виконуватися для задоволення потреб Збройних Сил та правоохоронних органів, забезпечення діяльності критичної інфраструктури та функціонування національної економіки.

Що найважливіше – виконання суспільно-корисних робіт може бути недобровільним і виконуватися в рамках трудової повинності. Така праця оплачуватиметься у розмірі мінімальної зарплатні.

Трудову повинність має повноваження вводити військове командування разом з військовими адміністраціями самостійно або з залученням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування,

– пояснив адвокат Леонід Горшенін.

Ба більше, згідно із законодавством, до суспільно-корисних робіт можуть залучати не лише безробітних. Це може торкнутися також:

працевлаштованих громадян за домовленістю з роботодавцем та збереженням місця праці,

студентів,

самозайнятих,

зайнятих в особистому сільському господарстві.

Важливо, що вони не повинні підлягати призову на військову службу.

Суспільні роботи – лише за власним бажанням

На відміну від суспільно-корисних, до суспільних робіт можна залучати лише на добровільних засадах. Це може бути в інтересах територіальної громади як додаткове стимулювання до праці та матеріальної підтримки безробітних або частково зайнятих громадян.

Першочергово до суспільно-корисних та суспільних робіт залучатимуть все ж безробітних, для яких не знайшлося відповідної роботи, а також працівників, що втратили частину зарплатні.

У випадку відмови

Якщо безробітний двічі відмовляється від виконання суспільних робіт, він може втратити можливість отримувати виплати по безробіттю та свій статус на біржі.

Якщо ж ухилитися від трудової повинності, тобто суспільно-корисних робіт, доведеться нести адміністративну відповідальність за порушення законодавства. Йдеться про штраф у розмірі до 5100 гривень для громадян та 8500 гривень для посадових осіб.

Кого не можуть залучати до суспільних та суспільно-корисних робіт

До обох типів робіт не можна залучати осіб, які мають протипокази за станом здоров'я, а також:

неповнолітніх віком до 15 років включно,

жінок, які виховують дітей віком до 3-х років,

вагітних, якщо виконання робіт може негативно вплинути на стан здоров'я.

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