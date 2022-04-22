Не только Донбасс: российское командование заявило, что планирует захватить и целый Юг Украины

Россия заявила, что планирует установить "полный контроль" над Донбассом и Южной Украиной. Таким образом, страна-агрессор хочет влиять на экономику Украины.

Об этом заявил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев, сообщает 24 канал.

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Российские СМИ пишут, что он озвучил свои планы на ежегодном собрании 22 апреля.

Россияне четко озвучили свои планы

Миннекаев заявил, что Россия должна заполучить юг, таким образом они смогут влиять на "жизненно важные объекты украинской экономики". То есть оккупанты откровенно признали, что их настоящая цель – уничтожить Украину как государство.

С начала второй фазы "спецоперации" она уже началась буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной. Это позволит обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также влиять на жизненно важные объекты украинской экономики.

– заявил Миннекаев.

Кроме того, оккупация Юга даст россиянам сухопутный доступ к оккупированному Крыму и Приднестровью.

Заметим, что еще в феврале россияне убеждали себя, что смогут захватить Киев через 2 дня. В итоге они не справились с сопротивлением Вооруженных Сил Украины и отшли с Севера Украины с огромными потерями.

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