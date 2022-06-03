Не только госизмена и уголь: Венедиктова рассказала еще о 2 делах против Медведчука

Виктор Медведчук в начале полномасштабного вторжения России сбежал из-под домашнего ареста, после чего его нашли и задержали сотрудники СБУ. В настоящее время против кума Путина открыт целый ряд уголовных дел.

Ирина Венедиктова в эфире марафона единых новостей пояснила, что говорится не только о так называемом "угольном деле" и государственной измене Медведчука, но еще о 2 производствах. 24 канал передает детали.

К теме В деле о госизмене Медведчука никакого смягчения не будет, – Венедиктова

Дела против Медведчука

Ирина Венедиктова напомнила подробности открытых против Виктора Медведчука в 2020 году дел. В мае 2021 года куму Путину было доложено подозрение в 2 уголовных производствах, в частности в государственной измене и военном преступлении – разграблении временно аннексированных Россией территорий. Генеральная прокурорша отметила, что именно эти две статьи – военные преступления и государственная измена – сейчас, через год, наиболее актуальны.

На самом деле я очень горжусь следователями, которые смогли провести очень серьезную работу. В этом деле было несколько эпизодов: непосредственная растрата миллиардов, принадлежавших украинскому народу на аннексированной россиянами территории полуострова Крым, а также речь шла о проекте "Луч", который финансировался непосредственно Россией, чтобы запустить "русский мир" здесь, в Украине,

– объяснила Венедиктова.

По словам генеральной прокурорки, по делу о государственной измене Медведчука досудебное расследование завершилось, и все "железобетонные" доказательства уже собраны , так что куму Путина, заверила чиновник, не удастся "выкрутиться".

Другое же, так называемое "угольное дело", находится на этапе досудебного расследования . В последние недели, по словам Венедиктовой, ее очень активно обсуждают в СМИ.

Читайте также Козак уехал и не вернется, – Венедиктова о планах по поводу соратника Медведчука

Остальные производства против Медведчука

Ирина Венедиктова отметила, что дела о госизмене и хищении ресурсов во временно аннексированном Крыму – это пока не единственные уголовные производства против обвиняемого. Еще одно, в частности, касается так называемой "трубы Медведчука".

С мая 2020 года мы начали заниматься этим делом серьезно, потому что было несколько разных производств – и в НАБУ, и в Нацполиции. Я очень хорошо помню, как мы проводили координационное совещание. Это история о том, каким образом возвращать имущество в собственность государства. В 2022 году мы видим результаты, которыми очень гордимся, но там еще есть куда двигаться,

– рассказала генеральная прокурорка.

Что известно о так называемой "трубе Медведчука"

Речь идет о нефтепродуктопроводе "Самара – Западное направление", которым компании с орбиты Медведчука поставляли в Украину дизельное топливо. В феврале 2021 года Высший антикоррупционный суд Украины наложил арест на часть трубопровода, проходящую по территории нашего государства. СНБО решил вернуть трубопровод в государственную собственность, который незаконно присвоили.

К слову, Венедиктова сообщила, что существует и еще одно, четвертое дело против Медведчука, впрочем, деталей чиновник пока не раскрыла. "Не хочу о ней пока говорить, потому что правоохранители там тоже выходят на финишную прямую – пусть они выйдут, я не буду просто спойлеры делать рано", – добавила генеральный прокурор.

Вас может заинтересовать – у россиян – паника, они массово опрокидывают резервы в Херсон: смотрите видео