В телеграме ГПСУ наши пограничники очаровали сеть милыми фотографиями маленьких защитников.

Важно Из Европы в Одесский зоопарк завезли сухие корма и ветеринарные препараты

На обнародованных фото позируют как взрослая немецкая овчарка, так и совсем маленькие щенки.

Наши собаки помогают нам защищать государство,

– подписали фотографии в ГНСУ.

Песики, которые помогают защищать Украину / Фото ГНСУ

Обратите внимание! Не песиками едиными! Украинские защитники и их котики – замечательная команда по спасению мира. В сети обнародовали подборку героев и их "пушистых талисманов".

Ранее в сети обнародовали фотографии пса Патрона, который служит в ГСЧС. Вместе с черниговскими пиротехниками он обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.

Как Патрон несет службу: смотрите видео