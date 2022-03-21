В телеграме ГПСУ наши пограничники очаровали сеть милыми фотографиями маленьких защитников.
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На обнародованных фото позируют как взрослая немецкая овчарка, так и совсем маленькие щенки.
Наши собаки помогают нам защищать государство,
– подписали фотографии в ГНСУ.
Песики, которые помогают защищать Украину / Фото ГНСУ
Ранее в сети обнародовали фотографии пса Патрона, который служит в ГСЧС. Вместе с черниговскими пиротехниками он обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.
Как Патрон несет службу: смотрите видео