У телеграмі ДПСУ наші прикордонники замилували мережу милими фотографіями маленьких захисників.
Важливо З Європи до одеського зоопарку завезли сухі корми та ветеринарні препарат
На оприлюднених фото позують як доросла німецька вівчарка, так і зовсім маленькі цуцики.
Наші песики допомагають нам боронити державу,
– підписали світлини у ДПСУ.
Песики, які допомагають боронити Україну / Фото ДПСУ
Раніше у мережі оприлюднили світлини пса Патрона, який служить у ДСНС. Разом з чернігівськими піротехніками він знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.
Як Патрон несе службу: дивіться відео