У телеграмі ДПСУ наші прикордонники замилували мережу милими фотографіями маленьких захисників.

Важливо З Європи до одеського зоопарку завезли сухі корми та ветеринарні препарат

На оприлюднених фото позують як доросла німецька вівчарка, так і зовсім маленькі цуцики.

Наші песики допомагають нам боронити державу,
– підписали світлини у ДПСУ.

Песики, які допомагають боронити Україну / Фото ДПСУ

Раніше у мережі оприлюднили світлини пса Патрона, який служить у ДСНС. Разом з чернігівськими піротехніками він знешкодив майже 90 вибухонебезпечних предметів.

Як Патрон несе службу: дивіться відео