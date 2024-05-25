Не только по "Эпицентру": враг ударил по Центральному парку Харькова

Днем 25 мая оккупанты атаковали Харьков. Россияне ударили по "Эпицентру". Уже известно о жертвах и много пострадавших. Также враг атаковал Центральный парк города.

Об этом в 17:13 написал городской голова. Игорь Терехов рассказал, что уже известно, передает 24 Канал.

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Оккупанты атаковали Центральный парк

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Еще один удар только что пришелся по Центральному парку,

– сообщил мэр.

Терехов отметил, что информация о пострадавших и разрушений уточняется. Правоохранители зафиксировали попадание в парке в центре города.

Никто не пострадал,

– написали в полиции в 17:40.

Добавили, что следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Россия ударила по "Эпицентру" в Харькове: коротко главное