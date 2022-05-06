Соответствующее заявление Арестович сделал во время интервью. В частности, он рассказал об этом 5 мая – на 71 день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

Заметьте Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову – контрразведка

Арестович заявил об угрозе для Молдовы

Алексей Арестович заявил, что молдавские власти к угрозам относятся серьезно.

Мы все говорим о Приднестровье, а там еще есть проблема Гагаузии, где много нюансов,

– объяснил Арестович.

Объяснил, что речь идет о весьма сентиментальном отношении России и бывшем СССР населении, которое будто замерло.

Именно поэтому власти Молдовы серьезно рассматривают угрозы с разных сторон и принимают соответствующие меры.

"Там сложный узел. Более того, мы имеем фактическое доказательство того, что и американцы, и румыны рассматривают это серьезно. В противном случае для чего бы они перебрасывали войска к границам Молдовы", – заявил Арестович.

Советник главы ОП отметил, что угрозы там достаточно серьезные, а формы и способы реализации увидим.

Алексей Арестович подытожил, что пока не ясно, как Россия будет перебрасывать свои войска. Хотя, по некоторым данным, часть российских специалистов приехала туда под видом гражданских лиц.

Обратите внимание! Гагаузия – автономное территориальное образование на юге Молдовы. Живут там преимущественно гагаузы. Во время советской оккупации у этого народа не было ни одной автономии. Получил ее путём голосования в 1994 году, отказавшись от независимости.

Последние новости по поводу вероятного нападения России на Молдову

1 мая издание The Times написало, что Россия приняла решение о нападении на Молдову. В частности, источники в военном руководстве Украины заявили, якобы то, к чему приведут события в Молдове, будет решающим для нас: "Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – 24 канал) с военной точки зрения станем более уязвимыми. Это будет угроза целостности Украины".

3 мая в Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что подразделения оперативной группы российских войск в Приднестровье находятся в полной боевой готовности. Кроме того, там семьи офицеров российских войск готовят к эвакуации.

Перед этим, еще в конце апреля, МИД Израиля и Германии посоветовали своим гражданам покинуть территорию Приднестровья.

5 мая источники 24 канала в контрразведке сообщили, что Россия разработала четкие планы вторжения в Молдову. Вероятный успех вооруженных сил России приведет ко "второму фронту" на Юго-Западном направлении.

Однако буквально накануне, 4 мая, в Главном управлении разведки МО Украины объясняли, что россияне искусственно нагнетают ситуацию в непризнанном Приднестровье. То есть Кремль прибегает к психологической атаке.

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