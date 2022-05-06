Відповідну заяву Арестович зробив під час інтерв'ю. Зокрема він розповів про це 5 травня – на 71 день повномасштабної війни, які Росія почала проти України.
Зауважте Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови, – контррозвідка
Арестович заявив про загрозу для Молдови
Олексій Арестович заявив, що молдавська влада до загроз ставиться серйозно.
Ми всі говоримо про Придністров'я, а там ще ж є проблема Гагаузії, де є багато нюансів,
– пояснив Арестович.
Пояснив, що мовиться про вельми сентиментальне щодо Росії та колишнього СРСР населення, яке ніби завмерле.
Саме тому влада Молдови серйозно розглядає загрози з різних сторін та вживає відповідних заходів.
"Там складний вузол. Понад те, ми маємо фактичний доказ того, що й американці, у румуни розглядають це серйозно. У протилежному випадку, для чого б вони перекидали війська до кордонів Молдови", – заявив Арестович.
Радник глави ОП зазначив, що загрози там доволі серйозні, а форми та способи реалізації побачимо.
Олексій Арестович підсумував, що поки не зрозуміло, як Росія перекидатиме свої війська. Хоч, за деякими даними, частина російських спеціалістів заїхала туди під виглядом цивільних осіб.
Останні новини щодо ймовірного нападу Росії на Молдову
- 1 травня видання The Times написало, що Росія ухвалила рішення про напад на Молдову. Зокрема джерела у військовому керівництві України заявили, мовляв, те, до чого призведуть події в Молдові, буде вирішальним для нас: "Якщо росіянам вдасться захопити контроль над країною, то ми (Україна – 24 канал) з військової точки зору станемо більш вразливими. Це буде загроза цілісності України".
- 3 травня у Генштабі Збройних Сил України повідомили, що підрозділи оперативної групи російських військ у Придністров'ї перебувають у повній бойовій готовності. Окрім того, там родини офіцерів російських військ готують до евакуації.
- Перед цим, ще наприкінці квітня, МЗС Ізраїлю та Німеччини порадили своїм громадянам покинути територію Придністров'я.
- 5 травня джерела 24 каналу в контррозвідці повідомили, що Росія розробила чіткі плани вторгнення до Молдови. Ймовірний успіх збройних сил Росії призведе до "другого фронту" на Південно-Західному напрямку.
- Проте буквально напередодні, 4 травня, у Головному управлінні розвідки МО України пояснювали, що росіяни штучно нагнітають ситуацію у невизнаному Придністров'ї. Тобто Кремль вдається до психологічної атаки.
Дивіться також – Кремль ухвалив рішення про напад на Молдову, – The Times: відео