Не только Рубежное: где еще на Луганщине мэры пошли на сотрудничество с оккупантами

Сергей Гайдай рассказал, что мэр Рубежного не просто перешел на сторону врага, он еще сдает ему проукраинских активистов. Глава ОВА назвал предателей среди глав других общин Луганщины.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай прокомментировал ситуацию с переходом местных властей на сторону противника в эфире национального телемарафона, сообщает 24 канал.

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Главы нескольких общин Луганщины поддержали оккупантов

Что касается бывшего мэра Рубежного, то, по словам Гайдая, ситуация там хуже, чем казалось. "Он (Сергей Хортив – 24 канал) не только сотрудничает с оккупантами, он еще и сдает им проукраинских активистов", – объяснил глава ОВА.

Если говорить о ситуации в Луганской области, то небольшое количество людей пошло на сотрудничество с врагом.

У нас есть только 4 общины, где их руководители согласились сотрудничать с россиянами. Это – Милово, Рубежное, Белокуракинская и Станично-Луганская общины,

– отметил Гайдай.

Он добавил, что среди местных властей есть много людей с четкой проукраинской позицией, которые выходили на мирные митинги. Но это происходило, пока боевики из псевдореспублик не начали стрелять в мирных людей. Тогда все поняли, что это смертельно опасно, поэтому уже не выходят протестовать.

Руководители общин, которые не пошли на сотрудничество с оккупантами, выехали на территорию, подконтрольную Украине, и продолжают организовать доставку общинам гуманитарных грузов.

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