Не только уничтожает: Украина обнаруживает людей, которые программируют ракеты, – Грозев

Россия потратила уже 70% ракет от того количества, которое было у нее в начале войны против Украины. При этом украинские военные не только эффективно уничтожают вражеские воздушные цели, но и людей, которые их программируют.

Об этом сообщил журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев в эфире одного из украинских телеканалов, передает 24 канал. Он сообщил, что у России проблемы и с человеческим ресурсом.

Ранее Путин будет точно угрожать Великобритании, – Краев о запуске мощной ракеты "Сармат"

Ракеты умеют направлять около 30 – 40 человек, – Грозев

Здесь еще вопрос – кто работает с этими ракетами? Потому что ресурс тех, кто умеет эти ракеты направлять также ограничен. Наша разведка показывает, что это около 30 – 40 человек,

– объяснил Грозев.

Журналист-расследователь подчеркнул, что Украина работает не только над сбиванием ракет, но и над выявлением людей, запускающих эти ракеты.

На изготовление ракеты требуется не менее месяца

Грозев сообщил: высокоточные ракеты Россия может производить сама, однако проблема во времени. На это, по наиболее оптимистичным прогнозам, идет не менее месяца.

Смотрите в видео: оккупанты коварно обстреляли Днепропетровщину: