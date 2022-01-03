Такое мнение в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале озвучил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По некоторым пунктам Россия лидирует.

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Желание Путина

По словам экс-главы МИД Украины, у российского лидера есть 3 желания. Речь идет о том, чтобы Россия оставалась мировым игроком, а сам Путин обладал зоной паритетного влияния вокруг, чтобы построить империю.

Не трогайте Россию внутри, позвольте обеспечить мою личную безопасность, неприкосновенность,

– озвучил Климкин третье желание главы Кремля.

Политик отметил, что Путина и его окружение можно убрать, поскольку известно, где они держат свои активы. Однако в России боятся это сделать.

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Российские деньги работают и на Западе. Впрочем, на мировом рынке Россия как игрок нужна, чтобы балансировать цены на энергоносители.

"Вернемся к персональным санкциям в отношении путинского окружения. Только это работает абсолютно реально", – подчеркнул Климкин.

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Россия постоянно демонстрирует готовность применить силу. Замминистра обороны Анна Маляр отметила, что этот метод в Кремле нужен для нескольких целей.

В США уверены, что Украине нужно больше "Джавелинов", чтобы отразить наступление России.

Президент Владимир Зеленский оценил российскую угрозу после переговоров Путина и Байдена. Он отметил, что возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море.

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