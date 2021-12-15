Что именно имел в виду Владимир Путин и чего он хочет от Украины, Молдовы и Беларуси – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала объяснил директор "Фонда общественной дипломатии" Антон Найчук.

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Что означают заявления Путина

Думаю, он таким образом (заявлениями о безопасности гарантии – 24 канал) очерчивает "красные линии", за которые западным странам не стоит заступать, по его мнению. Кроме того, на фоне обострения противостояния с НАТО в целом. Говорим, прежде всего, о заявлениях Йенса Столтенберга, что, мол, если Германия не хочет разместить натовское вооружение на своей территории, то это произойдет на территориях стран Восточной Европы, которые входят в состав Альянса,

– отметил Найчук.

Эксперт уверен, что Путин хочет показать способность действовать симметрично. В частности, речь идет о военном сближении и подписанной доктрине с Беларусью.

Путин требует, чтобы с его интересами считались / Фото из архива 24 канала

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Украина, Молдова, Беларусь

По мнению Антона Найчука, глава Кремля намекнул коллективному Западу, который хочет сохранить за собой "монополию на влияние на страны постсоветского пространства".

Хозяин Кремля жаждет, чтобы с интересами его государства считались. А интересы нашего северного соседа – это и мы, и Беларусь, и Молдова... Обидно, что в Москве не признают права Украины или Молдовы на геополитическую самостоятельность в выборе своего пути,

– подчеркнул специалист.

Он напомнил, что евроинтеграция – это суверенное право Украины, однако Россия по этому вопросу хочет общаться исключительно с США.

Антон Найчук уверен, что Путин хочет иметь влияние и на Украину, и на Молдову, и на Беларусь / Фото предоставлено 24 каналу

С точки зрения Кремля, все постсоветские страны должны сохранять внеблоковый статус, потому что он выгоден для российской международной повестки дня. Именно поэтому это заявление означает недопустимость для Путина расширения НАТО в восточном направлении, которое он считает российским приграничьем,

– резюмировал Антон Найчук.

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Президент России Владимир Путин заявил, что хочет получить юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток, то есть Украину не примут в Альянс.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский напомнил Путину, что согласно Будапештскому меморандуму, Россия была одним из гарантов территориальной целостности Украины, однако это не помешало ей оккупировать Крым и осуществить вторжение на Донбасс.

В НАТО заявили, что вопрос о вступлении в Альянс будет решаться без России, а Украина сама будет выбирать свой путь.

Во время разговора с Байденом Путин также требовал предоставить гарантии по нерасширению НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что никто не имеет права диктовать Альянсу, кому становиться его членами. То же самое Джо Байден озвучил во время переговоров с Владимиром Зеленским.

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