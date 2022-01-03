Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За деякими пунктами Росія лідирує.
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Бажання Путіна
За словами ексглави МЗС України, російський лідер має 3 бажання. Мовиться про те, щоб Росія залишалася світовим гравцем, а сам Путін мав зону паритетного впливу довкола, щоб збудувати імперію.
Не чіпайте Росію всередині, дозвольте забезпечити мою особисту безпеку, недоторканність,
– озвучив Клімкін третє бажання глави Кремля.
Політик зауважив, що Путіна та його оточення можна "прибрати", оскільки відомо, де вони тримають свої активи. Однак у Росії бояться це зробити.
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Російські гроші працюють і на Заході. Втім на світовому ринку Росія як гравець потрібна, щоб балансувати ціни на енергоносії.
"Повернімось до персональних санкцій щодо путінського оточення. Тільки це працює абсолютно реально", – акцентував Клімкін.
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"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео