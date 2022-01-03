Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі озвучив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін. За деякими пунктами Росія лідирує.

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Бажання Путіна

За словами ексглави МЗС України, російський лідер має 3 бажання. Мовиться про те, щоб Росія залишалася світовим гравцем, а сам Путін мав зону паритетного впливу довкола, щоб збудувати імперію.

Не чіпайте Росію всередині, дозвольте забезпечити мою особисту безпеку, недоторканність,

– озвучив Клімкін третє бажання глави Кремля.

Політик зауважив, що Путіна та його оточення можна "прибрати", оскільки відомо, де вони тримають свої активи. Однак у Росії бояться це зробити.

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Російські гроші працюють і на Заході. Втім на світовому ринку Росія як гравець потрібна, щоб балансувати ціни на енергоносії.

"Повернімось до персональних санкцій щодо путінського оточення. Тільки це працює абсолютно реально", – акцентував Клімкін.

Загроза Росії щодо України: останні новини

Росія постійно демонструє готовність застосувати силу. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зауважила, що цей метод у Кремлі потрібен для кількох цілей.

У США впевнені, що Україні потрібно більше "Джавелінів", щоб відбити наступ Росії.

Президент Володимир Зеленський оцінив російську загрозу після перемовин Путіна та Байдена. Він зазначив, що виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі.

"Перші особи" на 24 каналі: дивіться відео