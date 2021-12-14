Про це розповів президент Володимир Зеленський. За його словами, після переговорів Байдена та Путіна кількість російських військових біля українського кордону не скорочується.

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"Ба більше, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією", – наголосив президент.

За словами Зеленського, коли ситуація почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що заяви США про "жорсткі економічні санкції" проти Росії у разі наступу на Україну звучать переконливо.

Зверніть увагу! Військово-морські сили України заявили, що Росія намагається перетворити Азовське море у своє "внутрішнє озеро". Станом на 10 грудня, флот агресора перекрив 70% акваторії.

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Перемовини Байдена та Путіна: коротко

Джозеф Байден та Володимир Путін 7 грудня провели розмову у відеоформаті, яка тривала понад 2 години.

У Білому домі наголосили, що Байден висловив стурбованість щодо нарощення російських військ біля кордону України. Він також підтвердив підтримку суверенітету й територіальній цілісності нашої держави.

За даними російських ЗМІ, Володимир Путін начебто заявив американському президенту, що вимагає гарантій про нерозширення НАТО у східному напрямку.

Речник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Байден і Путін готові знову провести перемовини у відеоформаті. Онлайн-зустріч відбудеться після того, як їхні довірені представники оцінять ситуацію біля кордонів України.

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