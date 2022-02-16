Не убегал и взяток не брал, – Трубицын после выхода из СИЗО говорит, что за ним следило НАБУ

НАБУ и САП 9 февраля разоблачили на взятке депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Владислава Трубицына. Впоследствии суд избрал ему меру пресечения – содержание под стражей.

Однако за него внесли залог в размере 14,886 миллиона гривен, и он вышел из СИЗО. На него возложили ряд обязательств: сдать загранпаспорта, носить электронный браслет.

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Сам же Трубицын заявляет, что "никогда не получал никаких взяток и не задерживался на получении взятки". "Слуга народа" также убеждает, что "не убегал от НАБУ, а находился в Оболонской РГА на рабочей встрече и по первой просьбе правоохранителей вышел к ним".

Кроме этого, он добавил, что "практически в течение года" за ним "велась слежка" и все это время его "провоцировал на незаконные действия" один из агентов Национального антикоррупционного бюро.

Разоблачение "слуги народа" Трубицына на взятке

НАБУ и САП разоблачили на взятке депутата Киевсовета из партии "Слуга народа" Трубицына.

Кроме него, неправомерную выгоду в 1,26 миллиона гривен пытались получить еще 5 человек.

По данным правоохранителей, среди разоблаченных – Трубицын, его помощник, директор коммунального предприятия и два заместителя. За полученную взятку они должны были содействовать в победе в электронных торгах за право мелкой сезонной торговли в семи точках.

Всего просили 1,39 миллиона гривен. Однако их поймали на передаче значительной части суммы.

Разоблачение "слуги" на получении взятки: смотрите видео