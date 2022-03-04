Не участвуйте в "спектаклях", – глава Херсонского облсовета призывает не идти на провокации

В Херсоне сейчас один из самых напряженных моментов из-за нашествия российских оккупантов. Поэтому глава областного совета призвал людей не поддаваться на провокации.

Александр Самойленко заявил, что 4 марта 2022 года законные власти Херсонской области никаких массовых мероприятий не планируют. Он просит всех оставаться дома.

К теме В Херсоне оккупанты оставили много растяжек и планируют пророссийский митинг, – Арестович

Прошу всех оставаться дома, не принимать участия в "спектаклях" оккупационной власти,

– заявил Самойленко.

Он напомнил, что проведение митингов или собраний любого характера могут быть направлены на свержение государственного строя в Украине. Поэтому они незаконны.

Накануне была информация, что оккупанты хотят созвать митинг с диверсантами. Те якобы должны кричать, что хотят в Россию и таким образом орки создадут картинку для пропаганды и захвата власти.

Именно для того, чтобы их сценарий не состоялся, людей просят не поддаваться на него.

Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!