Не удар, а теракт, – в ОП назвали три доказательства, что взрыв в Еленовке спланирован заранее

Взрыв в колонии на оккупированной Еленовке, где удерживали украинских военнопленных, был не ударом, а терактом.

оккупаны спланировали теракт в Еленовке

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал спутниковые снимки Maxar, указывающие на то, что во время теракта было повреждено только одно здание – анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

Внимание Красный Крест не был допущен к месту трагедии в колонии в Еленовке

Медиа и дальше пишут об "ударе по Еленовке". Есть ли хоть одно доказательство удара?

– заявил Подоляк.

Советник перечислил 3 момента, свидетельствующих, что в колонии в Еленовке произошел именно теракт, а не удар.

Во-первых, по его словам, спутниковые снимки четко показывают, что повреждено только одно здание.

Во-вторых, именно в эту колонию перевели пленных прямо перед терактом.

И в-третьих, как отметил Подоляк, анализ фото свидетельствует о термобарическом взрыве изнутри.

Что этому предшествовало

Кристофер Миллер опубликовал фото российского лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке, сделанные спутником Maxar. На них видно, что здание было взорвано изнутри, а не уничтожено ракетой.

Главное о теракте в Еленовке

29 июля российское минобороны заявило об обстреле лагеря военнопленных во временно оккупированной Еленовке. Там находились защитники Мариуполя из "Азовстали", которых должны были обменять. Безопасность пленных гарантировали ООН и Красный Крест.

В результате теракта в Еленовке погибли около 50 украинских военных, еще более 70 получили ранения.

Президент Владимир Зеленский назвал это убийство очередным военным преступлением россии, а в ОП повторили требование признать россию страной-спонсором терроризма.

Родные защитников "Азовстали" требуют от Красного Креста и ООН немедленно отправить своих представителей в Еленовку. В ООН уже пообещали провести расследование.

россияне цинично врут, что колонию атаковали ВСУ ракетами HIMARS. Эту информацию отрицали в Генштабе, а также в американском Институте изучения войны.

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали, что массовое убийство пленных – сознательная провокация со стороны оккупантов. К ее реализации привлекли наемников из ПИК Вагнера.

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