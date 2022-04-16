Не ударим по Москве ракетами, но будет не менее больно, – Арестович пригрозил России

Алексей Арестович заявил, если Россия ударит по центрам принятия решений, государство-агрессора ждет ответ. Украине действительно есть чем ответить.

Наш ответ будет очень болезненным для оккупантов. Об этом в эфире 24 канала сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.

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Украина имеет возможности болезненного ответа для России

По его словам, любая война существует в пределах определенных правил – хотя, возможно, очень ограниченных и с постоянными нарушениями.

Мы не будем бить по Москве ракетами, потому что у нас нет ракет такой дальности. Однако есть другие возможности, о которых они (россияне – 24 канал) прекрасно знают, какие будут реализованы,

– подчеркнул Арестович.

Он объяснил, что это будут точечные, но очень болезненные меры. Поскольку российское командование знает об этом, поэтому пока эскалации нет.

"Если пойдут на эскалацию, их ждет ответ, который будет не менее болезненным, чем потопление "Москвы"", – добавил советник главы ОП.

Обратите внимание – заявление Арестовича на ответ России: смотрите видео