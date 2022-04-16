Наша відповідь буде дуже болючою для окупантів. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник глави Офісу Президента Олексій Арестович.

До теми Можливості є, – Арестович заявив, що Україна завдасть удару по Москві у разі атаки на Київ

Україна має можливості болючої відповіді для Росії

За його словами, будь-яка війна існує в межах певних правил – хоча й, можливо, дуже обмежених і з постійними порушеннями.

Ми не битимемо по Москві ракетами, тому що в нас немає ракет такої дальності. Однак є інші можливості, про які вони (росіяни – 24 канал) чудово знають, які будуть реалізовані,

– наголосив Арестович.

Він пояснив, що це будуть точкові, але дуже болісні заходи. Оскільки російське командування обізнане в цьому, тому поки ескалації немає.

"Якщо підуть на ескалацію, їх чекає відповідь, яка буде не менш болючою, ніж потоплення "Москви", – додав радник глави ОП.

Зверніть увагу – заява Арестович щодо відповіді Росії: дивіться відео