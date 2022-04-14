Про це Олексій Арестович заявив в інтерв'ю російському правозахиснику Марку Фейгіну, передає 24 канал.

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Напередодні представник російського Міноборони генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що РФ знищить українські центри ухвалення в Києві рішень у разі "продовження спроб диверсій".

Арестович на це сказав, що українська столиця має "прекрасні" можливості для відповіді на атаку.

Ми завжди до цього готові. Нехай летить, подивимося. Треба просто пам'ятати, що на будь-який постріл по наших органах управління у нас знайдеться своє різьблення. Можливості по Росії у нас прекрасні. Хочете ескалацію? Давайте!,

– заявив він.

До слова, раніше радник глави ОП говорив, що США готові надати Україні військового озброєння на 750 мільйонів доларів. Також 12 квітня Євросоюз ухвалив надання допомоги Україні на 1,5 мільярда доларів.

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