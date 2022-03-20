Не Украина говорит, что не вступит в НАТО, это Альянс говорит, что не примет Украину – Зеленский

Президент Владимир Зеленский высказался относительно членства Украины в НАТО. Глава государства убеждает, что Украина не отказывалась от курса в НАТО.

Многие страны оказывают Украине поддержку в войне с Россией

Зеленский заявил, что Украина не говорит, что не вступит в НАТО. По словам президента, это в Альянсе говорят, что не примут наше государство.

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Это не Украина говорит, что не вступит в НАТО. Это НАТО говорит, что не примет Украину,

– сказал Зеленский.

Известно, что одним из требований России в переговорах с Украиной является отказ государства от членства в Альянсе. Зеленский заявлял, что Украине нужны гарантии безопасности, которые может предоставить кто-либо из НАТО.

Президент отметил, что многие страны оказывают Украине поддержку в войне с Россией. В частности, члены НАТО поддерживают наше государство экономически и оружием.

Вместе с тем, по словам Зеленского, некоторые лидеры ведут себя сдержанно. Причина в том, что у них бизнес с Россией и энергетически зависимы от российских ресурсов.

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