Не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС – не готов принимать Украину, – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Украина является сторонницей реформ и активно их внедряет. Однако Евросоюз использует часто именно этот вопрос, хотя сам не готов принимать Украину.

Об этом Кулеба рассказал во время форума YES Brainstorming. Именно проблемы с реформами в Украине – та тема, которую чаще всего поднимают в Брюсселе.

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Украина – сторонница реформ, – Кулеба

Хочу, чтобы меня поняли правильно – мы являемся сторонниками реформ и мы внедряем реформы. Однако я откровенно устал от того, когда нас держат на крючке реформ, чтобы не признавать правду – не Украина не готова к пути в ЕС, а ЕС не готов принимать Украину,

– заявил Кулеба.

Нынешние отношения между официальным Брюсселем и Киевом дипломат охарактеризовал как "стратегическая неопределенность". Кулеба отметил, когда у ЕС спрашивают, что нужно выполнить для членства, то прямого ответа нет. Еврочиновники лишь призывают работать дальше.

Вопрос вступления в ЕС зависит не только от реформ, – глава МИД

Принятие в ЕС зависит не только от реформ – это и политический вопрос. А политически ЕС не готов говорить о членстве Украины. И это не зависит от реформ,

– добавил Кулеба.

Отметим, что еще с одним неутешительным заявлением относительно возможного членства Украины в ЕС выступила президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Политик снова подчеркнула, что Украину от Евросоюза отделяют "световые годы".

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Президент Эстонии поставила под сомнение вступление Украины в ЕС

Кальюлайд, которая находится сейчас в Киеве, назвала несколько проблем, которые есть у Украины. Прежде всего – это реформирование, а также олигархи. При этом президент Эстонии настаивает, что она сторонница присоединения Украины к евросообществу.