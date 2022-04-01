Не успели добежать в бомбоубежище: в Рубежном отец прикрыл сына

В Рубежном отец спасал 12-летнего сына своим телом. Он прикрыл мальчика, когда россияне начали вести артобстрел.

Отец понимал, что не успевает добежать до бомбоубежища, потому прикрыл от обстрела сына. Сам мужчина получил тяжелые ранения.

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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что ребенку такие травмы стоили бы жизни.

Он также рассказал историю, как беременная женщина с 7-летней дочерью, спасаясь от россиян, переехала из Рубежного в село близ Кременной. Однако выжить им так и не удалось – семья погибла от авиаудара уже в новом месте.

Война коренным образом изменяет жизнь каждого, кого опалило ее пламя. Не все взрослые люди выдерживают боль и психические нагрузки, которым подвергаются каждый день, тем более сложно детям,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что все раненые малыши имеют острую стрессовую реакцию на обстрелы.

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