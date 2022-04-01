Батько розумів, що не встигає добігти до бомбосховища, тому прикрив сина від обстрілу. Сам чоловік отримав тяжкі поранення.

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Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що дитині такі травми вартували б життя.

Він також розповів історію, як вагітна жінка з 7-річною донькою, рятуючись від росіян, переїхала з Рубіжного до села поблизу Кремінної. Однак вижити їм так і не вдалося – сім'я загинула від авіаудару вже в новому місці.

Війна докорінно змінює життя кожного, кого опалило її полум'я. Не усі дорослі люди витримують біль та психічні навантаження, яким піддаються щодня, тим більш складно дітям,

– сказав Гайдай.

Він додав, що усі поранені малюки мають гостру стресову реакцію на обстріли.

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