Чому призначення Шкарлета небезпечне докладно писали тут. Якщо коротко — Шкарлет типовий носій цінностей Януковича-Табачника та узгоджений кандидат від ректорів-феодалів, яким дуже набридли зміни у сфері освіти, які трапилися за останні роки.

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Наприклад, зараз діє норма, що не можна залишатися ректором вищого навчального закладу більше 2-х строків. Але ректорське лобі хоче скасувати це обмеження і залишатися на своїх посадах необмежену кількість часу. Зробити це — одне з перших завдань Шкарлета.

Найбільше обурює те, що Шкарлета неодноразово спіймали на плагіаті. Людина, яка зухвало вкрала чужі тексти для своїх наукових робіт, у жодній цивілізованій країні світу не може обіймати таку посаду і навіть залишатися ректором вищого навчального закладу. Цього просто не може статися.

Здається, попередню акцію протесту проти призначення Шкарлета проігнорував лише Кабмін. На відміну від СБУ, співробітники якої за кілька днів після акції прийшли до науковця з Інституту фізики Антон Сененко. Причина візиту – через те, що Антон був на акції протесту проти призначення Шкарлета міністром. Тобто СБУ не має інших завдань, окрім того, щоб переслідувати людей, які абсолютно законно висловили свою громадянську позицію.

До речі: На сайті уряду зареєстрували петицію за відставку Шкарлета

Проросійські помийки вже транслюють інформацію про те, що незгода з таким призначенням – "бунт грантоїдів". Грантоїдами вони називають прогресивну наукову спільноту, реальних науковців і популяризаторів науки, свідомих молодих українців, та всіх, кому не байдуже майбутнє української освіти.