Не уверен, что страшнее: украинская тюрьма или попадание в Россию, – Денисенко о Медведчуке
Источник:Телеканал "Рада"
Вечером, 12 апреля, стало известно о задержании Виктора Медведчука. В МВД прокомментировали возможность его обмена на украинских заложников.
Как отметил в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сначала было бы хорошо судить Медведчука. Лишь после того, как он "сдаст все явки и пароли", можно будет обменивать его на украинцев, которые в заложниках.
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Медведчук сам не обрадуется обмену
Денисенко отметил, что имеет сомнения относительно того, что Медведчук охотно бы пошел на обмен. Он был одним из ключевых людей, которые занимались созданием всего пророссийского наслоения в Украине. И делал он это еще со времен Януковича. Поэтому проходили через Медведчука миллиарды, которые были "бездарно потрачены" или же мастерски освоены.
Уверен, я не знаю, что страшнее: украинская тюрьма или очень сложные процессы, которые будут происходить с ним и его ближайшим окружением, на территории России,
– подчеркнул он.
Коротко о задержании Медведчука 12 апреля
- Вечером, 12 апреля, стало известно о задержании Виктора Медведчука. Это удалось сделать силами СБУ, которые помешали ему бежать из Украины.
- Позже глава СБУ Иван Баканов подчеркнул, что ни один предатель, имея в виду Виктора Медведчука, не избежит наказания.
- Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что Виктору Медведчуку лучше спрятаться в тюрьме. Это его единственный шанс выжить.
- В вечернем обращении Владимир Зеленский предложил обменять Виктора Медведчука на украинских защитников, которые сейчас находятся в плену.
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