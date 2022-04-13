Не уверен, что страшнее: украинская тюрьма или попадание в Россию, – Денисенко о Медведчуке

Вечером, 12 апреля, стало известно о задержании Виктора Медведчука. В МВД прокомментировали возможность его обмена на украинских заложников.

Как отметил в эфире телеканала "Рада" советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, сначала было бы хорошо судить Медведчука. Лишь после того, как он "сдаст все явки и пароли", можно будет обменивать его на украинцев, которые в заложниках.

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Медведчук сам не обрадуется обмену

Денисенко отметил, что имеет сомнения относительно того, что Медведчук охотно бы пошел на обмен. Он был одним из ключевых людей, которые занимались созданием всего пророссийского наслоения в Украине. И делал он это еще со времен Януковича. Поэтому проходили через Медведчука миллиарды, которые были "бездарно потрачены" или же мастерски освоены.

Уверен, я не знаю, что страшнее: украинская тюрьма или очень сложные процессы, которые будут происходить с ним и его ближайшим окружением, на территории России,

– подчеркнул он.

Коротко о задержании Медведчука 12 апреля

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