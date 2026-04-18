Не в приоритете, – Лавров о возобновлении переговоров с Украиной

В российском МИД не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако для России это "не является приоритетом номер один".

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталии.

Что говорят в России о переговорах?

Лавров сообщил, что тема возобновления переговоров по войне в Украине пока "не является приоритетом номер один".

Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, если партнер готов – за нами дело не станет,

– добавил российский министр.

В то же время глава российского МИД отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.

Напомним, что министр иностранных дел Украины заявил о готовности ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. К тому же украинский лидер передал ответные сигналы турецкой стороне 4 апреля. Однако, по словам Андрея Сибиги, российский диктатор скрывается.

Мирные переговоры: последние заявления