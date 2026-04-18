Не в приоритете, – Лавров о возобновлении переговоров с Украиной
- Сергей Лавров заявил, что возобновление мирных переговоров с Украиной не является приоритетом для России.
- Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговоров в Стамбуле, если партнер будет готов.
В российском МИД не исключают возможность возобновления переговоров в Стамбуле. Однако для России это "не является приоритетом номер один".
Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на дипломатическом форуме в Анталии.
Что говорят в России о переговорах?
Лавров сообщил, что тема возобновления переговоров по войне в Украине пока "не является приоритетом номер один".
Россия никому переговоры не навязывала. Мы всегда исходили из того, если партнер готов – за нами дело не станет,
– добавил российский министр.
В то же время глава российского МИД отметил, что Россия положительно воспринимает возможность возобновления переговорного процесса в Стамбуле.
Напомним, что министр иностранных дел Украины заявил о готовности ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. К тому же украинский лидер передал ответные сигналы турецкой стороне 4 апреля. Однако, по словам Андрея Сибиги, российский диктатор скрывается.
Мирные переговоры: последние заявления
Процесс мирных переговоров тормозит Москва, по мнению руководителя Центра анализа и стратегий Игоря Чаленко. 24 Каналу политолог рассказал, что Россия не хочет принимать ни украинскую позицию, ни часть американских подходов.
Президент США Дональд Трамп на вопрос об Украине и мирных переговорах ответил, что ему бы хотелось, чтобы украинская и российская стороны "поладили", ведь "в Украине гибнет много людей".