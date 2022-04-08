Не вдаюсь в детали, они могут быть опасными, – Зеленский поблагодарил Словакию за помощь
Во время брифинга Владимир Зеленский сказал, что сегодня многое о будущем Украины на встрече обсуждали премьер-министры Украины и Словакии.
Зеленский поблагодарил премьер-министра Словакии Эдуарда Хегера за то, что его страна делает для нашего государства, передает 24 канал.
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Я благодарен не за будущее, а за настоящее. За то, что Словакия поддерживает нас, нашу позицию, а также осуждает не только на словах агрессию России, а реально помогая нам оружием,
– сказал Зеленский.
Президент Украины объяснил, что рассказывать о деталях помощи он не хочет, так как детали могут быть опасными.
Для истории и будущего государства
"То, что нам помог премьер-министр и народ Словакии, это для истории нашего государства, для будущего нашего государства очень важно", – сказал Зеленский.
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер также поблагодарил Зеленского и всех украинцев.
Я благодарю вас за то, что вы боретесь за нас, за нашу честь, за свободу и демократию. А мы будем продолжать помогать Украине,
– сказал он.
Напомним, что сегодня в Киев прибыли европейские чиновники – Урсула фон дер Ляйен, Жозеп Боррель и Эдуард Хегер. Они вместе с другими европарламентариями посетили Бучу.
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