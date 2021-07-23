Все началось с того, что вечером Екатерина и ее семья выезжали с пляжа "Аркадия". Они двигались автомобилем по Балковской – именно эта улица больше всего пострадала в результате непогоды.

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Контроль над авто был потерян

Сначала журналистке даже удалось снять несколько видео. Тогда еще никто не знал, что впереди – спуск, прорвана канализация и совсем другой уровень воды. "Был момент, когда казалось, что все в порядке. Потом я повернула голову, а соседнее авто – уже по боковые зеркала в воде. Дальше нас несло 2 минуты, машина потеряла контроль", – рассказала Сердюк.

Отец корреспондентки призвал сохранять спокойствие и молиться. Он старался предупреждать о каждом вероятном столкновении. Через какое-то время их автомобиль полетел в столб. К счастью, вода смягчала удары. Наконец, машина остановилась, ее зажало между такси и чем-то, что застряло между колесами. Казалось, что все хорошо. Однако внутрь стремительно начала набираться вода. "Когда я вылезала, она уже подходила к сиденью", – Катерина.

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Первым вылез через окно глава семьи. Сначала он, пробираясь через мощный поток воды, вынес на безопасную территорию 7-летнюю внучку, самую молодую пассажирку. Затем он вывел на сушу своих жену и детей. "Вода просто сносила. Видимо, тогда ему было воды уже по бедра. Если там упасть, шансов встать практически не было бы", – рассказала журналистка.

Помогли чужие люди, полиция ехала 4 часа

К семье сразу выбежали студенты и сотрудники общежития №8 Одесского национального морского университета, расположенного неподалеку. Они сразу предложили свою помощь, укутали ребенка в плед, принесли сухие вещи и нашли комнату, чтобы можно было переночевать. "Затем студенты вместе с моим отцом и другими мужчинами вытаскивали еще людей из затопленного такси, там также были дети", – вспомнила Екатерина.

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Впервые журналистка позвонила правоохранителям в 2:30, чтобы сообщить, что на Балковской прорвало канализацию и ряд автомобилей разбиты. Поэтому якобы нужно зафиксировать факт ДТП, как того требует страховая компания, и прислать спасателей. Затем соответствующие обращения делали и отец и мать Екатерины, но ждать полицию пришлось вплоть до 6:45.

Я понимаю, что весь город в коллапсе. Есть люди, которые пострадали гораздо больше. Но на протяжении более 4 часов никакой реакции – это как-то уж слишком,

– подчеркнула она.

Впрочем, результата это никакого так и не дало. Сердюкам отказали в фиксировании дорожно-транспортного происшествия, ссылаясь на то, что была чрезвычайная ситуация.

"Казалось, что это – конец"

Автомобиль семьи после этого инцидента не работает – затянут стояночный тормоз. Разблокировать его аварийно – невозможно. Отключить автономную сигнализацию удалось не сразу – она звучала, пока не разрядился аккумулятор. Журналистка подчеркнула, что находится в шоке от того, что пришлось пережить. Не верится, что все обошлось и что никто не пострадал.

"Казалось, что это – конец. Утонем, задохнемся, перевернемся, не сможем выбраться, разобьемся, полетев со спуска, упадет дерево, электричество, вода.... Как страшно, что за считанные секунды все может перевернуться и оборваться", – отметила она.

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