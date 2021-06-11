Именно потому, что его фамилия не называется, будет трудно доказать в суде любую связь. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

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"Надо сначала доказать, что Порошенко – госизменщик. Даже "пленки Медведчука" – мы все с вами понимаем, конечно, но голоса Порошенко там нет", – пояснил Казанский.

Посадить его только на основе того, что говорит Медведчук – это не доказательство в суде,

– добавил он.

Именно поэтому дело Порошенко, по мнению Казанского, сложное и долгое. Более того, не факт, что оно когда-то будет доказано.

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По словам члена ТКГ, заключить можно только президента-беглеца Виктора Януковича. Есть прямые доказательства его госизмены.

"Если он даже письмо писал с приглашением России захватить Крым, то против такого не трудно вынести приговор. Однако если политик немного умный, тогда он знает как действовать так, чтобы не подставить себя под тяжелые статьи", – отметил Казанский.

Если откровенно и честно – я не верю, что Порошенко за это посадят,

– подытожил он.

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