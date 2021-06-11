Именно потому, что его фамилия не называется, будет трудно доказать в суде любую связь. Такое мнение высказал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.
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"Надо сначала доказать, что Порошенко – госизменщик. Даже "пленки Медведчука" – мы все с вами понимаем, конечно, но голоса Порошенко там нет", – пояснил Казанский.
Посадить его только на основе того, что говорит Медведчук – это не доказательство в суде,
– добавил он.
Именно поэтому дело Порошенко, по мнению Казанского, сложное и долгое. Более того, не факт, что оно когда-то будет доказано.
Казанский: Посадить президентов очень трудно
По словам члена ТКГ, заключить можно только президента-беглеца Виктора Януковича. Есть прямые доказательства его госизмены.
"Если он даже письмо писал с приглашением России захватить Крым, то против такого не трудно вынести приговор. Однако если политик немного умный, тогда он знает как действовать так, чтобы не подставить себя под тяжелые статьи", – отметил Казанский.
Если откровенно и честно – я не верю, что Порошенко за это посадят,
– подытожил он.
Казанский проанализировал самые горячие темы: смотрите трансляцию
Порошенко и "пленки Медведчука": о чем говорится
- Bihus.Info опубликовали 4 выпуска о "пленках Медведчука". Журналисты получили многочасовые записи его разговоров с кремлевскими политиками. Все выпуски можно посмотреть здесь.
- В одном из выпусков говорится об освобождении киборга Рахмана – Андрея Гречанова. Говорится о том, что якобы 3 из 4 месяцев в плену Рахман провел только ради того, чтобы поднять "президентский имидж" Петра Порошенко, опубликовав "пафосное видео".
- Еще одно доказательство причастности есть в общении Медведчука с представителями Кремля. Он во время разговоров называл определенное лицо "наш главный". Есть подозрение, что говорилось именно о Порошенко.