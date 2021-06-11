Саме через те, що його прізвище не називають, буде важко доказати у суді будь-який зв'язок. Таку думку висловив член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

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"Треба спочатку доказати, що Порошенко – держзрадник. Навіть "плівки Медведчука" – ми все з вами розуміємо, звісно, але голосу Порошенка там немає", – пояснив Казанський.

Посадити його лише на основі того, що каже Медведчук – це не доказ в суді,

– додав він.

Саме тому справа Порошенка, на думку Казанського, складна і довга. Ба більше, не факт, що вона колись буде доведена.

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За словами члена ТКГ, ув'язнити можна лише президента-втікача Віктора Янукович. Є прямі докази його держзради.

"Якщо він навіть лист писав з запрошення Росії захопити Крим, то проти такого не важко винести вирок. Однак якщо політик трохи розумний, тоді він знає як діяти так, щоб не підставити себе під найважчі статті", – зауважив Казанський.

Якщо відверто і чесно – я не вірю, що Порошенка за це ув'язнять,

– підсумував він.

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