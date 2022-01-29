"Не верю им – надо быть начеку": на Луганщине внезапно началось относительное затишье

Город Золотой на Луганщине еще недавно был одним из самых горячих участков фронта. Однако теперь здесь тишина.

Как и на большинстве передовых позиций, резко уменьшилось количество обстрелов. Сейчас оккупанты почти не открывают огонь, но увеличилось количество вражеских вылазок.

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Причиной затишья может быть проведение ротации

Один из военнослужащих ВСУ рассказал, что раньше в темное время суток оккупанты активнее стреляли. Бывало, что раз в два месяца стреляли днем, но в основном обстрелы начинались вечером.

"Начинает темнеть с 18:00 – 19:00, но сейчас, в последнюю неделю, это стало реже. Постреливают периодически, но очень редко. Раз в 2 – 3 дня. На позициях ходят, но ничего особенного нет – такого, чтобы странные движения были", – поделился он.

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Затишье армейцы связывают с тем, что на противоположных позициях сейчас не до обстрелов. Оккупационные подразделения производят ротацию. По словам военных, они хотят спокойно уйти.

Они меняются за нашу ротацию уже не в первый раз. Ждут и хотят спокойно уйти, а другие придут, то не знаем, что будет,

– подчеркнул военнослужащий.

Воины сомневаются в долгосрочном затишье

В то, что затишье задержится надолго, воины не верят. На фронте большинство из них не первый год. По опыту знают, как внезапно и громко может оборваться тишина.

"Я уже не первую ротацию. Я им не верю в тишину. Ни в перемирие не верил, ни в тишину. Надо постоянно быть в боевой готовности, потому что москалям верить никогда не надо. Путин заднюю не даст", – подчеркнул армеец.

Украинские военные дали взбучку оккупантам

В районе Золотого и Новозвановки активнее стали кружить беспилотники. К позициям защитников Троицкого пыталась подступиться диверсионно-разведывательная группа.

Активизация вражеской разведки свидетельствует о том, что градус напряжения на Востоке не снизится. Военнослужащие рассказали, что поступил доклад, что в их сторону слишком близко подошли незаконные вооруженные формирования. Где-то примерно метров 400.

Двигалось в нашу сторону. Дежурный на наблюдательном посту увидел 2 человек. Он открыл предупредительный огонь по ним и они начали двигаться назад,

– вспомнил военный.

После этого пророссийские наемники убегали так, что на ходу пришлось раздеваться. "Заметили, что там лежит предмет, похожий на бронежилет. Когда я сказал дежурному об этом, парень не колеблясь побежал туда и принес оттуда бронежилет российского производства", – поделился один из армейцев.

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Полномасштабное наступление: мнения армейцев

Воины говорят, что с оккупантами произойдет в случае возможного наступления. К новостям о нем относятся спокойно. Это советуют и другим украинцам.

"Смотришь по новостям, то наступление уже чуть ли не сегодня – через час. Меньше паники. Как будет наступление, от него никуда не денешься. Люди паникуют и это создает такую ​​ситуацию в Украине", – сообщил военный ВСУ.