Не верьте бреду, – СБУ о попытках России обвинить Украину в обстрелах Приднестровья

Жителям непризнанного Приднестровья поступили сообщения от якобы Службы безопасности Украины. На самом деле они фейковые и присланы российскими спецслужбами.

СБУ отрицает причастность к провокационным sms-сообщениям. Специалисты призвали не верить фейкам.

Важно Подразделения русских войск в Приднестровье привели в полную боевую готовность

Призываем не верить этому бреду и понимать, что у всех жителей Приднестровья и всей Европы в целом есть одна главная угроза – Россия, которая из-за неадекватных действий своего руководства готова устроить любые провокации,

– отметили в СБУ.

Что известно о новой провокации

Украинская разведка установила, что Россия готовится нанести ракетный или артиллерийский обстрел по Приднестровью. Обвинить в этом хотят вооруженные силы Украины. Государство-агрессор уже разослало людям фейковые сообщения от якобы украинских военных.

В них якобы "ВСУ" призывают местных жителей эвакуироваться. Всех, кто этого не сделает, убьют без уведомлений. Оккупанты даже указывают точное время обстрелов – 19:00.

Заметим, что Украина к этой провокации не причастна.

К теме смотрите видео о том, что Молдова созвала Совбез из-за провокации в Приднестровье: