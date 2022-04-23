Не видят дневного света уже второй месяц, – Андрющенко о гражданских в "Азовстали"

В Мариуполе находятся, по меньшей мере, 130 тысяч украинцев. В самой плохой ситуации с эвакуацией оказались те люди, которые укрываются на территории завода "Азовсталь".

Россияне не дают эвакуировать гражданских из "Азовстали". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет 24 канал.

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Люди не видели дневного света уже второй месяц. Это дети, женщины и пожилые люди. Это ужас,

– подчеркнул чиновник.

Андрющенко отметил, что мирные жители находятся фактически в ловушке. Они не могут выйти из-за опасности, ведь обстрелы и бомбардировки постоянны. Российские оккупанты выделяют некую улицу для эвакуации, а затем сами же ее обстреливают.

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Россияне держат город в блокаде уже около 2 месяцев. Чтобы скрыть последствия своих преступлений, они доставили в Мариуполь мобильные крематории. Кроме того, в Мангуше обнаружили братские могилы с мариупольцами, где количество похороненных мариупольцев может достигать 9 тысяч.

23 апреля в городе запланирована эвакуация населения в Запорожье. Однако оккупанты уже готовят параллельный коридор в Россию.

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