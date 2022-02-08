Не вижу, чтобы Макрон добился уступок от Киева "по поручению Москвы", – Фейгин

Эммануэль Макрон 7 февраля был с визитом в России, а 8 февраля – в Украине. Эксперты предполагали, что Киев могут склонить к выполнению Минских соглашений по правилам Кремля – этого не произошло.

Нет никаких доказательств того, что от Киева добились уступок "по поручению Москвы". Об этом в эфире 24 канала сказал российский правозащитник Марк Фейгин.

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"Пока я не вижу ничего, что бы показало, что Макрон хотел или добился уступок от Киева "по поручению Москвы". Пока этого не видно, пресс-конференция Макрона и Зеленского об этом не говорит", – заверил Фейгин.

Фейгин: Макрон взял на себя миссию от ЕС

Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон встретились 8 февраля. Они договорились расширить сотрудничество – согласовали поставки локомотивов поездов и патрульных катеров для Украины.

Как отметил российский правозащитник, уже многие страны хотели сыграть решающую роль в агрессии России против Украины, но никому не удавалось. Сейчас последний вариант – Макрон.

Он будто хочет принять на себя миссию от всего Евросоюза как внешнеполитического фронтмена. Вашингтон, Лондон, Берлин и Париж постоянно общаются. Думаю, они в какой-то момент согласились, чтобы Макрон попытался убедить Путина отказаться от плана интервенции. Я так это вижу. Марк Фейгин Российский правозащитник

Почему для Макрона это преимущество

Как пояснил Фейгин, такая миссия совпадает с желанием Макрона, ведь во Франции состоятся выборы в апреле.

"Эта миссия была бы для него желанной, ведь добавила бы голосов на выборах. Он бы хотел выступить миротворцем в ситуации с Россией – тем, кто умиротворив Москву", – сказал Фейгин.

Фейгин о визите Макрона в Россию и Украину: смотрите видео