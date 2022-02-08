Немає жодних доказів того, що від Києва добились поступок "за дорученням Москви". Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

До теми Макрон заявив про необхідність розробити нову систему гарантій безпеки в Європі

"Поки я не бачу нічого, що б показало, що Макрон хотів чи добився поступок від Києва "за дорученням Москви". Наразі цього не видно, пресконференція Макрона і Зеленського про це не свідчить", – запевнив Фейгін.

До слова. Володимир Зеленський та Еммануель Макрон зустрілись 8 лютого. Вони домовились розширити співпрацю – погодили постачання локомотивів потягів та патрульних катерів для України.

Фейгін: Макрон взяв на себе місію від ЄС

Як зазначив російський правозахисник, вже багато країн хотіли відіграти вирішальну роль щодо агресії Росії проти України, але нікому не вдавалось. Зараз останній варіант – Макрон.

Він ніби хоче прийняти на себе місію від всього Євросоюзу як зовнішньополітичного фронтмена. Вашингтон, Лондон, Берлін і Париж постійно спілкуються. Думаю, вони в якийсь момент погодились, аби Макрон спробував переконати Путіна відмовитись від плану інтервенції. Я так це бачу. Марк Фейгін Російський правозахисник

Чому для Макрона це перевага

Як пояснив Фейгін, така місія збігається з бажанням Макрона, адже у Франції відбудуться вибори у квітні.

"Ця місія була б для нього бажаною, адже додала б голосів на виборах. Він би хотів виступити миротворцем у ситуації з Росією – тим, хто умиротворив Москву", – сказав Фейгін.

Фейгін про візити Макрона в Росію та Україну: дивіться відео