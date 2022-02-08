Немає жодних доказів того, що від Києва добились поступок "за дорученням Москви". Про це в ефірі 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.
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"Поки я не бачу нічого, що б показало, що Макрон хотів чи добився поступок від Києва "за дорученням Москви". Наразі цього не видно, пресконференція Макрона і Зеленського про це не свідчить", – запевнив Фейгін.
Фейгін: Макрон взяв на себе місію від ЄС
Як зазначив російський правозахисник, вже багато країн хотіли відіграти вирішальну роль щодо агресії Росії проти України, але нікому не вдавалось. Зараз останній варіант – Макрон.
Він ніби хоче прийняти на себе місію від всього Євросоюзу як зовнішньополітичного фронтмена. Вашингтон, Лондон, Берлін і Париж постійно спілкуються. Думаю, вони в якийсь момент погодились, аби Макрон спробував переконати Путіна відмовитись від плану інтервенції. Я так це бачу.
Чому для Макрона це перевага
Як пояснив Фейгін, така місія збігається з бажанням Макрона, адже у Франції відбудуться вибори у квітні.
"Ця місія була б для нього бажаною, адже додала б голосів на виборах. Він би хотів виступити миротворцем у ситуації з Росією – тим, хто умиротворив Москву", – сказав Фейгін.
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