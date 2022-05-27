Не воровали 0 дней: боевики на Донбассе выпустили свои марки о войне в Украине

Очевидно, Россия очень обиделась на марку Укрпочты о российском военном корабле, поэтому решила сделать свою жалкую пародию. Правда, марка будет выпущена на временно оккупированной территории Донбасса, в так называемой "ДНР".

Марка посвящена "денатификации" Украины. При этом на ней виднеется символ войны, уже по всему миру ассоциирующийся со свастикой – буква "Z". Об этом сообщает 24 канал.

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Во время брифинга 27 мая журналист Сергей Лещенко заявил, что оккупанты выпустили эту марку для того, чтобы изменить фокус в весы и отвлечь от ажиотажа вокруг новой марки Укрпочты "Русский военный корабль...Всё".

Понятно, что появление этой марки – это ответ на то, что в Украине очень большим спросом пользуются марки, посвященные крейсеру "Москва" и острову Змеиный.

– заметил Лещенко.

Он добавил, что Россия постоянно использует подобные технологии отражения, когда ей не хватает аргументов для пропаганды.

Что известно о марке кафиров

Боевики посвятили ее "денацификации" Украины. На марке изображена буква "Z", которая виднеется на фоне размытого символа полка "Азов". Цинизм кафиров на этом не завершился - они влепили на марку завод "Азовсталь", который так и не смогли взять штурмом и украсили все это словами "мероприятие нацизма".



Как выглядит марка кафиров / Фото из российских СМИ

Тем временем украинцы и иностранцы охотятся за новой украинской маркой

23 мая Укрпочта открыла для продажи вторую серию марок о российском военном корабле , то есть российском крейсере "Москва", который отправился на дно кормить рыб. Она называется "Русский военный корабль… Все". Интересно, что она вышла в День морской пехоты Украины и ровно через 40 дней после того, как утонул тот же корабль.

Желающих приобрести эту марку еще больше, чем первую марку с известной фразой украинского пограничника – "Русский военный корабль – иди на**й". В первый день продаж в разных городах под Укрпочтой еще утром образовались километровые очереди, хотя продавать марки начали только в 14:00.

Из-за безумного спроса каждый желающий может приобрести не более 2 листов марок, 5 конвертов и открыток.

24 мая Укрпочта открыла 4 площадки для онлайн-покупок, а на следующий день еще запустила продажу марок и мерчу на мировом маркетплейсе Ebay.

В общей сложности на 25 мая было продано 800 тысяч марок о российском военном корабле.

Тема – брифинг Сергея Лещенко за 27 мая: смотрите видео