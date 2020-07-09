Среди 17 украинцев, которых не пропустили в аропорт Афин на территорию Греции, оказалась и жительница Лариса Семиз. Женщина летела на лечение и взяла с собой двух внучек. Каким ужасом обернулось для нее путешествие – читайте дальше.

Как украинцы оказались в Афинах, не имея разрешения на визит

Как рассказала Лариса Семиз, в комментарии ресурсу "Обозреватель", перед вылетом она заполнила анкету на получение QR-кода, и когда его получила, подумала, что ей дали разрешение. Хотя в страну можно въезжать только тем гражданам Украины, которые имеют вид на жительство, на работу, учебу, на лечение и морякам.

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"В украинском аэропорту нам задавали вопросы и даже сначала сказали, что мы не можем полететь. Но потом сфотографировали мои бронирования и сказали, что отправили в греческую миграционную службу и чтобы мы подождали. Через 40 минут нас пригласили на посадку", – отметила она.

А в Афинах на паспортном контроле у украинцев спросили про визу. Никакие документы их не интересовали. Поскольку такого документа у некоторых украинцев не было, всех отправили в тюрьму. Всего задержали 17 человек.

Ужасное отношение греков

По словам Ларисы, греческие правоохранители очень плохо относились к украинцам – словно те везли контрабанду или их поймали в горах во время незаконного пересечения границы.

Только через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы зарядить телефон. Наступила ночь и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не было,

– говорит украинка.

Она добавляет, что дети перенесли это тяжело, но, к счастью, не заболели.

"Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", – отметила Лариса.

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Консульство помогало неохотно

Позвонили задержанные к украинским дипломатам ночью. Так прошло 4 часа, а они продолжали сидеть в узком коридоре-накопителе.

Сначала консул пол часа рассказывала, что я ее разбудила среди ночи и вообще она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней,

– рассказала Лариса.

Кроме того, дипломат сутки задержанным объясняла, что отправить обратно их могут только рейсом компании Ryanair и никакими другими авиалиниями. В то же время консульство не может ни купить обратный билет, ни оплатить гостиницу, ни даже заплатить за еду.

Заметим! Украинцы в Грецию прибыли самолетами двух лоукост-компаний – Ryanair и Wizz Air.

"Я предлагала любые варианты, чтобы вытащить детей из этого ужаса. Но консул говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить. Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация изменилась", – отметила Лариса.

Впоследствии по просьбе консула в обед на следующий день задержанным украинцам дали тюремные матрасы. Также дипломаты привезли воду, туалетную бумагу, мыло и антисептик.

Женщина добавляет, что задержанные украинцы до последнего не знали, вернутся ли домой 7 июля.

"Здесь озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы не знали. Сначала Ryanair не отзывался. И у представителей консульства были данные, что во вторник рейса нет. Только уже в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair", – констатировала задержанная в Греции украинка.

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