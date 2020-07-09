Не пускали в туалет и неприветливый консул: что пришлось пережить 17 украинцам в Греции
Среди 17 украинцев, которых не пропустили в аропорт Афин на территорию Греции, оказалась и жительница Лариса Семиз. Женщина летела на лечение и взяла с собой двух внучек. Каким ужасом обернулось для нее путешествие – читайте дальше.
Как украинцы оказались в Афинах, не имея разрешения на визит
Как рассказала Лариса Семиз, в комментарии ресурсу "Обозреватель", перед вылетом она заполнила анкету на получение QR-кода, и когда его получила, подумала, что ей дали разрешение. Хотя в страну можно въезжать только тем гражданам Украины, которые имеют вид на жительство, на работу, учебу, на лечение и морякам.
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"В украинском аэропорту нам задавали вопросы и даже сначала сказали, что мы не можем полететь. Но потом сфотографировали мои бронирования и сказали, что отправили в греческую миграционную службу и чтобы мы подождали. Через 40 минут нас пригласили на посадку", – отметила она.
А в Афинах на паспортном контроле у украинцев спросили про визу. Никакие документы их не интересовали. Поскольку такого документа у некоторых украинцев не было, всех отправили в тюрьму. Всего задержали 17 человек.
Ужасное отношение греков
По словам Ларисы, греческие правоохранители очень плохо относились к украинцам – словно те везли контрабанду или их поймали в горах во время незаконного пересечения границы.
Только через три часа меня с детьми впервые пустили в туалет и разрешили набрать воды из-под крана. Мы все с ручной кладью, в помещении не было даже розеток, чтобы зарядить телефон. Наступила ночь и это был кошмар – холодно, сильно работали кондиционеры, но теплых вещей с собой не было,
– говорит украинка.
Она добавляет, что дети перенесли это тяжело, но, к счастью, не заболели.
"Дали всего три стула, достались моим детям. Но они не могли уснуть", – отметила Лариса.
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Консульство помогало неохотно
Позвонили задержанные к украинским дипломатам ночью. Так прошло 4 часа, а они продолжали сидеть в узком коридоре-накопителе.
Сначала консул пол часа рассказывала, что я ее разбудила среди ночи и вообще она ничего не может сделать. Потом еще три часа говорили, что ничего не могут, что нас отправят домой неизвестно когда. До этого был прецедент – парень просидел там 16 дней,
– рассказала Лариса.
Кроме того, дипломат сутки задержанным объясняла, что отправить обратно их могут только рейсом компании Ryanair и никакими другими авиалиниями. В то же время консульство не может ни купить обратный билет, ни оплатить гостиницу, ни даже заплатить за еду.
"Я предлагала любые варианты, чтобы вытащить детей из этого ужаса. Но консул говорила, что такие тюремные условия – лучшее, что могут предложить. Тогда мы стали поднимать шум и обращаться в СМИ. После этого ситуация изменилась", – отметила Лариса.
Впоследствии по просьбе консула в обед на следующий день задержанным украинцам дали тюремные матрасы. Также дипломаты привезли воду, туалетную бумагу, мыло и антисептик.
Женщина добавляет, что задержанные украинцы до последнего не знали, вернутся ли домой 7 июля.
"Здесь озвучивали, что точно прилетим, а на самом деле мы не знали. Сначала Ryanair не отзывался. И у представителей консульства были данные, что во вторник рейса нет. Только уже в день вылета сказали, что если не будет Ryanair, то полетим Wizzair", – констатировала задержанная в Греции украинка.
Кстати В Греции в аэропорту задержали еще одну украинку
Задержания украинских туристов в Греции: главное
- Инцидент произошел 4 июля. Тогда в Грецию прибыла группа украинских туристов. И во время паспортного контроля 17 гражданам Украины, в частности, двум детям, отказали во въезде в страну и задержали.
- Всех перевели в изолятор полиции на территории аэропорта. Людей разместили в камерах, которые не имели элементарных условий для комфорта. В то же время у украинцев забрали багаж.
- Задержанных не пропустили в страну, ведь ЕС не дал разрешение на въезд для граждан Украины. Этот случай с 17-ю украинскими туристами стал не первым в Греции.
- Впоследствии одну украинку все же пропустили – это студентка, которая направлялась на учебу во Францию.
- Через трое суток пропустили еще трех украинцев, у которых целью путешествия был бизнес.
- Вечером 7 июля двумя рейсами остальных украинцев отправили в Киев.