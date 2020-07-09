Серед 17 українців, яких не пропустили в аропорту Афін на територію Греції, опинилась і жителька Лариса Семиз. Жінка летіла на лікування та взяла з собою двох онучок. Яким жахом обернулася для неї мандрівка – читайте далі.

Як українці опинилися в Афінах, не маючи дозволу на візит

Як розповіла Лариса Семиз, у коментарі ресурсу "Обозреватель", перед вильотом вона заповнила анкету на отримання QR-коду, і коли його отримала, подумала, що їй надали дозвіл. Хоча в країну можна в’їжджати лише тим громадянам України, які мають дозвіл на проживання, на роботу, навчання, на лікування й морякам.

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"В українському аеропорту нам ставили питання й навіть спочатку сказали, що ми не можемо полетіти. Але потім сфотографували мої бронювання та сказали, що відправили в грецьку міграційну службу та щоб ми почекали. Через 40 хвилин нас запросили на посадку", – зазначила вона.

А в Афінах на паспортному контролі в українців запитали про візу. Жодні документи їх не цікавили. Оскільки такого документу в деяких українців не було, усіх відправили до в’язниці. Загалом затримали 17 осіб.

Жахливе ставлення греків

За словами Лариси, грецькі правоохоронці дуже погано ставилися до українців – немов ті везли контрабанду або їх зловили в горах під час незаконного перетину кордону.

Тільки через три години мене з дітьми вперше пустили до вбиральні й дозволили набрати води з-під крана. Ми всі з ручною поклажею, в приміщенні не було навіть розеток, щоб зарядити телефон. Настала ніч і це було жахіття – холодно, сильно працювали кондиціонери, але теплих речей із собою не було,

– каже українка.

Вона додає, що діти перенесли це важко, але, на щастя, не захворіли.

"Дали всього три стільці, дісталися моїм дітям. Але вони не могли заснути", – зауважила Лариса.

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Консульство України допомагало неохоче

Зателефонували затримані до українських дипломатів уночі. Оскільки минуло 4 години, а вони продовжували сидіти у вузькому коридорі-накопичувачі.

Спочатку консулка пів години розповідала, що я її розбудила серед ночі та взагалі вона нічого не може зробити. Потім ще три години говорили, що нічого не можуть, що нас відправлять додому невідомо коли. До цього був прецедент – хлопець просидів там 16 днів,

– розповіла Лариса.

Крім того, дипломатка добу затриманим пояснювала, що відправити назад їх можуть тільки рейсом компанії Ryanair і ніякими іншими авіалініями. Водночас консульство не може ані купити зворотний квиток, ані оплатити готель, а ні навіть заплатити за їжу.

Зауважимо! Українці до Греції прибули літаками двох лоукост-компаній – Ryanair і Wizz Air.

"Я пропонувала будь-які варіанти, аби витягнути дітей із цього жахіття. Але консулка говорила, що такі тюремні умови – ліпше, що можуть запропонувати. Тоді ми стали піднімати шум і звертатися в ЗМІ. Після цього ситуація змінилася", – зауважила Лариса.

Згодом на прохання консулки в обід наступного дня затриманим українцям дали тюремні матраци. Також дипломати привезли воду, туалетний папір, мило та антисептик.

Жінка додає, що затримані українці до останнього не знали, чи повернуться додому 7 липня.

"Тут озвучували, що точно прилетимо, а насправді ми не знали. Спочатку Ryanair не відгукувався. І в представників консульства були дані, що у вівторок рейсу немає. Лише вже в день вильоту сказали, що якщо не буде Ryanair, то полетимо Wizzair", – констатувала затримана в Греції українка.

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