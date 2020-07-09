Не впускали до вбиральні і непривітний консул: що довелося пережити 17 українцям у Греції
Серед 17 українців, яких не пропустили в аропорту Афін на територію Греції, опинилась і жителька Лариса Семиз. Жінка летіла на лікування та взяла з собою двох онучок. Яким жахом обернулася для неї мандрівка – читайте далі.
Як українці опинилися в Афінах, не маючи дозволу на візит
Як розповіла Лариса Семиз, у коментарі ресурсу "Обозреватель", перед вильотом вона заповнила анкету на отримання QR-коду, і коли його отримала, подумала, що їй надали дозвіл. Хоча в країну можна в’їжджати лише тим громадянам України, які мають дозвіл на проживання, на роботу, навчання, на лікування й морякам.
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"В українському аеропорту нам ставили питання й навіть спочатку сказали, що ми не можемо полетіти. Але потім сфотографували мої бронювання та сказали, що відправили в грецьку міграційну службу та щоб ми почекали. Через 40 хвилин нас запросили на посадку", – зазначила вона.
А в Афінах на паспортному контролі в українців запитали про візу. Жодні документи їх не цікавили. Оскільки такого документу в деяких українців не було, усіх відправили до в’язниці. Загалом затримали 17 осіб.
Жахливе ставлення греків
За словами Лариси, грецькі правоохоронці дуже погано ставилися до українців – немов ті везли контрабанду або їх зловили в горах під час незаконного перетину кордону.
Тільки через три години мене з дітьми вперше пустили до вбиральні й дозволили набрати води з-під крана. Ми всі з ручною поклажею, в приміщенні не було навіть розеток, щоб зарядити телефон. Настала ніч і це було жахіття – холодно, сильно працювали кондиціонери, але теплих речей із собою не було,
– каже українка.
Вона додає, що діти перенесли це важко, але, на щастя, не захворіли.
"Дали всього три стільці, дісталися моїм дітям. Але вони не могли заснути", – зауважила Лариса.
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Консульство України допомагало неохоче
Зателефонували затримані до українських дипломатів уночі. Оскільки минуло 4 години, а вони продовжували сидіти у вузькому коридорі-накопичувачі.
Спочатку консулка пів години розповідала, що я її розбудила серед ночі та взагалі вона нічого не може зробити. Потім ще три години говорили, що нічого не можуть, що нас відправлять додому невідомо коли. До цього був прецедент – хлопець просидів там 16 днів,
– розповіла Лариса.
Крім того, дипломатка добу затриманим пояснювала, що відправити назад їх можуть тільки рейсом компанії Ryanair і ніякими іншими авіалініями. Водночас консульство не може ані купити зворотний квиток, ані оплатити готель, а ні навіть заплатити за їжу.
"Я пропонувала будь-які варіанти, аби витягнути дітей із цього жахіття. Але консулка говорила, що такі тюремні умови – ліпше, що можуть запропонувати. Тоді ми стали піднімати шум і звертатися в ЗМІ. Після цього ситуація змінилася", – зауважила Лариса.
Згодом на прохання консулки в обід наступного дня затриманим українцям дали тюремні матраци. Також дипломати привезли воду, туалетний папір, мило та антисептик.
Жінка додає, що затримані українці до останнього не знали, чи повернуться додому 7 липня.
"Тут озвучували, що точно прилетимо, а насправді ми не знали. Спочатку Ryanair не відгукувався. І в представників консульства були дані, що у вівторок рейсу немає. Лише вже в день вильоту сказали, що якщо не буде Ryanair, то полетимо Wizzair", – констатувала затримана в Греції українка.
До речі В Греції в аеропорту затримали ще одну українку
Затримання українських туристів в Греції: головне
- Інцидент трапився 4 липня. Тоді до Греції прибула група українських туристів. І під час паспортного контролю 17 громадянам України, зокрема, двом дітям, відмовили у в'їзді в країну та затримали.
- Усіх перевели в ізолятор поліції на території аеропорту. Людей розмістили в камерах, які не мали елементарних умов для комфорту. Водночас в українців забрали багаж.
- Затриманих не пропустили до країни, адже ЄС не дав дозвіл на в'їзд для громадян України. Цей випадок із 17-ма українськими туристами став не першим у Греції.
- Згодом одну українку все ж пропустили – це студентка, яка направлялася на навчання до Франції.
- Через три доби пропустили ще трьох українців, в яких метою подорожі був бізнес.
- Ввечері 7 липня двома рейсами решту українців відправили до Києва.