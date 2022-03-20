"Не все предатели": один из одиозных депутатов перечислил миллион долларов на бронежилеты

С начала полномасштабного наступления России на Украину из страны бежало примерно 20 нардепов. Деятельность некоторых пророссийских партий также запретили. Однако есть и те, кто помогает военным.

Так, один из одиозных депутатов перечислил значительную сумму денег на бронежилеты для украинских защитников. Об этом рассказал член Комитета нацбезопасности и обороны Верховной Рады Федор Вениславский в эфире 24 канала.

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Он подчеркнул, что лично знает многих народных депутатов, в частности из ОПЗЖ, которые не только на словах, но и конкретными своими действиями повышают нашу обороноспособность.

Нельзя говорить, что все предатели. Я могу точно сказать, что один из одиозных депутатов организовал перечисление 1 миллиона долларов на покупку бронежилетов для ВСУ на те счета, которые мы ему предоставили,

– сказал Вениславский.

Однако фамилии он не назвал. Но подчеркнул, что эти бронежилеты уже изготовили. На днях они должны прибыть в Украину и спасать жизни украинских воинов.

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине временно останавливают работу ОПЗЖ , партии Шария и других. Они не будут функционировать на время военного времени.

Он также добавил, что защитники дают достойный отпор агрессору. Более того, оккупанты сейчас переходят от наступательных к оборонительным действиям.

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