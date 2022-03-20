Не все сербы поддерживают Путина: в Белграде прошла акция солидарности с народом Украины
Источник:телеграм-канал NEXTA Live
Сербия едва ли не единственная страна, отказавшаяся вводить санкции против России. Многие сербы в Белграде выходили на многотысячные марши в поддержку Путина и России.
Впрочем, не каждый представитель этой нации считает действия кровожадной страны-агрессора адекватными.
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В Белграде прошла акция солидарности с народом Украины
Да, в столице Сербии проходят антивоенные акции в поддержку Украины – люди вышли на улицы, чтобы провести акцию солидарности с украинским народом.
Сегодня стало ясно, что не все сербы поддерживают политику Путина и его "спецоперацию" в Украине.
В Белграде прошла акция солидарности с народом Украины / Фото из телеграм-канала NEXTA Live
Не все сербы поддерживают Путина / Фото из телеграм-канала NEXTA Live
Сербы вышли поддержать Украину / Фото из телеграм-канала NEXTA Live
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