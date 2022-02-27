Не все там просто, – Арестович о мэре Купянска, что сдал город

Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с мэром Купянска, что сдал город оккупантам. Говорит, что выясняют обстоятельства.

По словам Арестовича, "не все там так просто".

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Несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию,

– сказал Арестович.

Что этому предшествовало

Городской голова Купянска Геннадий Мацегора заявил, что сдал город российским военным. Он утверждает, что начал с ними открыто сотрудничать.

Смотрите брифинг Арестовича: