Не все там просто, – Арестович о мэре Купянска, что сдал город
27 февраля 2022 , 23:55Читати новину українською
Алексей Арестович прокомментировал ситуацию с мэром Купянска, что сдал город оккупантам. Говорит, что выясняют обстоятельства.
По словам Арестовича, "не все там так просто".
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Несмотря на запись с мэром Купянска и многочисленные заверения россиян, что они захватили город, мы выясняем ситуацию,
– сказал Арестович.
Что этому предшествовало
Городской голова Купянска Геннадий Мацегора заявил, что сдал город российским военным. Он утверждает, что начал с ними открыто сотрудничать.
Смотрите брифинг Арестовича: