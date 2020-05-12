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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

Не выходить из отеля 14 дней: Испания ввела карантин для приезжих из-за границы

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Коронавирус в Испании 2020: ввели 14-дневный карантин для приезжих
В Испании усилили карантин / Getty Images

Несмотря на улучшение ситуации с пандемией коронавируса, Испания продолжает принимать новые меры. Правительство ввело обязательный 14-дневный карантин для всех тех, кто приезжает из-за границы.

В приказе Министерства здравоохранения Испании говорится, что любое лицо из другой страны после приезда в Испанию должно оставаться у себя дома или в отеле две недели, сообщает El Pais.

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В то же время выходить из места самоизоляции можно в некоторых случаях:

  • купить еду;
  • купить лекарства;
  • форс-мажорные ситуации.

Во время выхода из квартиры ношение маски будет обязательным.

В свою очередь, МВД Испании приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах. В страну смогут въехать исключительно испанцы, жители Испании, трансграничные работники и дипломаты.

Когда начнет действовать решение

Решение испанского Минздрава вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет чрезвычайное положение. Заметим, что чрезвычайное положение объявили в середине марта и продлевали уже четыре раза.

Что известно о коронавирусе в Испании

  • Испания является третьей страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе.
  • В последнее время количество новых заболевших и умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться.
  • По состоянию на 12 мая коронавирус подтвердили у более чем 227 тысяч человек, умерли – свыше 26 тысяч.
  • Карантин в стране до сих пор продолжается, но со 2 мая испанцам, которые проживают вместе, разрешили проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.

Как Испания ослабляет карантин – читайте по ссылке.

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости политики Здоровье Коронавирус COVID-19 Туристический бизнес
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