Не выходить из отеля 14 дней: Испания ввела карантин для приезжих из-за границы
Несмотря на улучшение ситуации с пандемией коронавируса, Испания продолжает принимать новые меры. Правительство ввело обязательный 14-дневный карантин для всех тех, кто приезжает из-за границы.
В приказе Министерства здравоохранения Испании говорится, что любое лицо из другой страны после приезда в Испанию должно оставаться у себя дома или в отеле две недели, сообщает El Pais.
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В то же время выходить из места самоизоляции можно в некоторых случаях:
- купить еду;
- купить лекарства;
- форс-мажорные ситуации.
Во время выхода из квартиры ношение маски будет обязательным.
В свою очередь, МВД Испании приняло решение восстановить контроль на внутренних воздушных и морских границах. В страну смогут въехать исключительно испанцы, жители Испании, трансграничные работники и дипломаты.
Когда начнет действовать решение
Решение испанского Минздрава вступит в силу 15 мая и будет действовать до тех пор, пока будет чрезвычайное положение. Заметим, что чрезвычайное положение объявили в середине марта и продлевали уже четыре раза.
Что известно о коронавирусе в Испании
- Испания является третьей страной по количеству заражений коронавирусом в мире и первой в Европе.
- В последнее время количество новых заболевших и умерших от коронавируса в Испании продолжает снижаться.
- По состоянию на 12 мая коронавирус подтвердили у более чем 227 тысяч человек, умерли – свыше 26 тысяч.
- Карантин в стране до сих пор продолжается, но со 2 мая испанцам, которые проживают вместе, разрешили проводить совместные прогулки или заниматься спортом на свежем воздухе.