Не виходити з готелю 14 днів: Іспанія ввела карантин для приїжджих з-за кордону

Незважаючи на покращення ситуації з пандемією коронавірусу, Іспанія продовжує вживати нових заходів. Уряд ввів обов’язковий 14-денний карантин для усіх тих, хто приїжджає з-за кордону.

У наказі Міністерства охорони здоров'я Іспанії мовиться, що будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні, повідомляє El Pais.

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Водночас виходити з місця самоізоляції можна у деяких випадках:

придбати їжу;

придбати ліки;

форс-мажорні ситуації.

Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов’язковим.

У свою чергу, МВС Іспанії ухвалило рішення відновити контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах. У країну зможуть в’їхати виключно іспанці, жителі Іспанії, транскордонні працівники та дипломати.

Коли почне діяти рішення

Рішення іспанського МОЗ набере чинності 15 травня і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан. Зауважимо, що надзвичайний стан оголосили у середині березня та продовжували вже чотири рази.

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