Не виходити з готелю 14 днів: Іспанія ввела карантин для приїжджих з-за кордону
Незважаючи на покращення ситуації з пандемією коронавірусу, Іспанія продовжує вживати нових заходів. Уряд ввів обов’язковий 14-денний карантин для усіх тих, хто приїжджає з-за кордону.
У наказі Міністерства охорони здоров'я Іспанії мовиться, що будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні, повідомляє El Pais.
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Водночас виходити з місця самоізоляції можна у деяких випадках:
- придбати їжу;
- придбати ліки;
- форс-мажорні ситуації.
Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов’язковим.
У свою чергу, МВС Іспанії ухвалило рішення відновити контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах. У країну зможуть в’їхати виключно іспанці, жителі Іспанії, транскордонні працівники та дипломати.
Коли почне діяти рішення
Рішення іспанського МОЗ набере чинності 15 травня і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан. Зауважимо, що надзвичайний стан оголосили у середині березня та продовжували вже чотири рази.
Що відомо про коронавірус в Іспанії
- Іспанія є третьою країною за кількістю заражень коронавірусом у світі та першою у Європі.
- Останнім часом кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися.
- Станом на 12 травня коронавірус підтвердили у понад 227 тисяч людей, померли – понад 26 тисяч.
- Карантин в країні досі триває, але з 2 травня іспанцям, що проживають разом, дозволили проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.