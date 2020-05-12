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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

Не виходити з готелю 14 днів: Іспанія ввела карантин для приїжджих з-за кордону

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Коронавірус в Іспанії 2020: ввели 14-денний карантин для приїжджих
В Іспанії посилили карантин / Getty Images

Незважаючи на покращення ситуації з пандемією коронавірусу, Іспанія продовжує вживати нових заходів. Уряд ввів обов’язковий 14-денний карантин для усіх тих, хто приїжджає з-за кордону.

У наказі Міністерства охорони здоров'я Іспанії мовиться, що будь-яка особа з іншої країни після приїзду в Іспанію повинна залишатися у себе вдома або в готелі два тижні, повідомляє El Pais.

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Водночас виходити з місця самоізоляції можна у деяких випадках:

  • придбати їжу;
  • придбати ліки;
  • форс-мажорні ситуації.

Під час виходу з помешкання носіння маски буде обов’язковим.

У свою чергу, МВС Іспанії ухвалило рішення відновити контроль на внутрішніх повітряних та морських кордонах. У країну зможуть в’їхати виключно іспанці, жителі Іспанії, транскордонні працівники та дипломати.

Коли почне діяти рішення

Рішення іспанського МОЗ набере чинності 15 травня і діятиме до тих пір, поки буде надзвичайний стан. Зауважимо, що надзвичайний стан оголосили у середині березня та продовжували вже чотири рази.

Що відомо про коронавірус в Іспанії

  • Іспанія є третьою країною за кількістю заражень коронавірусом у світі та першою у Європі.
  • Останнім часом кількість нових хворих та померлих від коронавірусу в Іспанії продовжує знижуватися.
  • Станом на 12 травня коронавірус підтвердили у понад 227 тисяч людей, померли – понад 26 тисяч.
  • Карантин в країні досі триває, але з 2 травня іспанцям, що проживають разом, дозволили проводити спільні прогулянки або займатися спортом на свіжому повітрі.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини політики Здоров'я Коронавірус COVID-19 Туристичний бізнес
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