Ажіотаж у перукарнях та скупчення людей на вулицях: як Іспанія послаблює карантин

Іспанія є другою країною за кількістю заражень коронавірусом у світі та першою у Європі. Тож влада вдалася до жорстких карантинних заходів, аби знизити ризики інфікування. Втім з 2 травня іспанцям послабили карантин, зокрема, дозволили виходити з дому, але лише у визначений час: по 3 години зранку і 3 години ввечері.

Саме в цей момент масово концентруються всі охочі побігати, погуляти і подихати повітрям. Про це в ефірі 24 каналу розповіла мешканка Іспанії Ольга Ледова.

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Вона відзначила, що спостерігається великий ажіотаж у перукарнях та салонах краси, яким дозволили працювати, але з певними обмеженнями.

"Прийом тільки за попереднім записом, і одна людина на майстра. Це лише в тих салонах, які підготувалися до відкриття. Тобто, якщо раніше один майстер міг одночасно приймати 2–3 клієнтів, то зараз не більше, ніж один", – повідомила дівчина.

Ольга додала, що навіть у магазин одягу можна потрапити тільки за попереднім записом. Тобто, необхідно . зателефонувати чи відправити електронний лист, і забронювати собі час, в який зможете його відвідати.



Черги в одну з перукарень Іспанії / Фото "ТСН"

За словами дівчини, люди чітко дотримуються розпорядку. На вулиці виходять у визначений час.

Вчора я поверталася додому, і близько 7 вечора, коли закінчують гуляти батьки з дітьми, з 7 до 8 гуляють люди старшого віку. Це як у якійсь відеогрі, коли одні люди мовчки заходять додому, а інші виходять. У нас це чітко й злагоджено,

– пояснила Ольга Ледова.

Довідка. План виходу з карантину в Іспанії складається з 4 етапів. Послаблення будуть поступовими і залежатимуть від ситуації у конкретному регіоні країни. Детальніше – читайте тут.

Ольга додала, що наразі в країні триває нульова фаза виходу з карантину. З понеділка, 11 травня, очікується ще більше послаблення.

Також вона зазначила, що штрафи за недотримання обмежень збереглися. На її думку, єдине, чим можна затримати людей, окрім як страхом заразитися цієї хворобою, це, звичайно, штрафами.



Іспанцям дозволили виходити на прогулянку / Фото Getty images

Вона повідомила, що за статистикою, у квітні на 1 мільйон стало більше тих людей, хто став на біржу. Держава ввела тимчасову допомогу і таку систему для компаній, які не могли забезпечити людей зарплатою і роботою.

"Вони могли тимчасово робітників відправити на біржу на час цієї ситуації. З середини березня багато людей перебувають у такому стані", – розповіла Ольга Ледова.