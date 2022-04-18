Не выключайте у себя в голове "войну" – она надолго

По поводу ракетных и артиллерийских обстрелов Харькова. И не только. Это касается каждого города Украины. Особенно тех, где есть военная инфраструктура и предприятия ВПК. Это касается городов, ставших пунктами скопления беженцев. Выходит, что каждого.

Угроза никуда не делась

Не хочу никого запугивать, но очень многие очень рано расслабились. Угроза никуда не делась. Как и планы оккупантов по оккупации наших земель и уничтожению важной инфраструктуры. Вместе с людьми. Наряду со специалистами, которые работают и могут восстанавливать эту инфраструктуру.

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Просто не забывайте это. Они не отошли от своих планов, не отступили за границы, чтобы пойти домой и не передумали.

Они готовятся к новым ударам. На земле, с моря и воздуха. И еще будет очень тяжело. И еще будет очень много потерь. Просто не выключайте у себя в голове "войну", чтобы каждый раз, снова и снова не переживать шок как первый раз.

Это надолго

Это очень больно. Но у нас нет другого выбора. Нас всех сделали воинами. Часто против нашей воли. Нас всех принудили терять родных, близких и знакомых.

Это очень больно, и мы этого не хотели. Никогда. Но это уже произошло, и это нельзя отменить, выключить или перемотать.

Просто осознайте это. Пожалуста. Будет немного легче. Жить в "полной боевой готовности" в условно "мирных" городах тяжело. Но, возможно. Это жизненно нужно. И это просто нужно сделать в первую очередь у себя в голове. И не выключать. Не помогайте врагу делать нас слабыми.

Станем слабыми – умрем

Потеряем все. И не только мы. Дети и внуки потеряют. Утратят те, кто сейчас еще не имеет возможности защищать нашу землю и наши ценности.

Это сейчас вопрос выживания каждого из нас и всех в целом.

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