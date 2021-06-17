Я никому из них не желаю лютой смерти, – Потураев извинился за свои слова о "расстреле ОПЗЖ"

Более того, как заявил нардеп, он не призывал к насилию. Также он уже извинился перед нардепами за то что, возможно, его слова неправильно поняли.

Внимание Драка в Раде началась со слов Никиты Потураева о "расстреле ОПЗЖ"

Потураев извинился

Он также убежден, что в его словах не было ничего особенного, что могло бы быть предметом такого рассмотрения. Нардеп это сказал для того, чтобы "снять напряжение в сессионном зале".

"Мы посоветовались со спикером. И для того, чтобы вернуть нормальную рабочую атмосферу, поняли, что это стоит сделать", – заявил Потураев.

Я об этом уже неоднократно говорил. Я никому из них не желаю лютой смерти

– подчеркнул он.

И добавил, что не хочет, чтобы, не дай бог, на улицах любого крупного города, начиная с Киева, пролилась хоть капля крови.

Нардеп также призвал изменить качество политики, дискуссии – от лжи к критике, от манипуляции к честной дискуссии. "Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, горькими, мучительными и страшными", – подытожил он.

Смотрите видео комментария Потураева:

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