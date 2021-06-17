Я никому из них не желаю лютой смерти, – Потураев извинился за свои слова о "расстреле ОПЗЖ"

Нардеп из "Слуги народа" Никита Потураев прокомментировал свои слова относительно свежей драки в Верховной Раде. Он также заявил, что не видел, кто ее начал.
Более того, как заявил нардеп, он не призывал к насилию. Также он уже извинился перед нардепами за то что, возможно, его слова неправильно поняли.
Внимание Драка в Раде началась со слов Никиты Потураева о "расстреле ОПЗЖ"
Потураев извинился
Он также убежден, что в его словах не было ничего особенного, что могло бы быть предметом такого рассмотрения. Нардеп это сказал для того, чтобы "снять напряжение в сессионном зале".
"Мы посоветовались со спикером. И для того, чтобы вернуть нормальную рабочую атмосферу, поняли, что это стоит сделать", – заявил Потураев.
Я об этом уже неоднократно говорил. Я никому из них не желаю лютой смерти
– подчеркнул он.
И добавил, что не хочет, чтобы, не дай бог, на улицах любого крупного города, начиная с Киева, пролилась хоть капля крови.
Нардеп также призвал изменить качество политики, дискуссии – от лжи к критике, от манипуляции к честной дискуссии. "Иначе последствия могут быть непредсказуемыми, горькими, мучительными и страшными", – подытожил он.
Смотрите видео комментария Потураева:
Стычка в Раде: что известно
- В Раде 17 июня произошла массовая стычка нардепов от "Слуги народа" и ОПЗЖ. Все началось из-за слов "слуги" Никиты Потураева о том, что народ должен расстреливать ОПЗЖ.
- Конфликт начался во время рассмотрения вопроса о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
- В зале поднялся шум, нардепы от ОПЗЖ начали возмущаться и побежали к трибуне.
- В толпе столкнулись Николай Тищенко и Илья Кива и начали толкать друг друга. В конце концов они подрались.
Стычка между "Слугой народа" и ОПЗЖ: смотрите видео